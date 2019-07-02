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Posted 2 июля 2019, 12:57

Published 2 июля 2019, 12:57

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

С начала года омских водителей оштрафовали на 59 млн рублей

С начала года омских водителей оштрафовали на 59 млн рублей

2 июля 2019, 12:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В министерстве безопасности Омской области подвели предварительные итоги работы комплексов фиксации нарушений на дорогах. По информации ведомства, за первые шесть месяцев 2019 года омичи получили штрафов на 59 млн рублей.

На территории области на данный момент установлено 192 комплекса автоматической фиксации нарушений, из которых 146 — стационарные. Из них, в свою очередь, 34 расположены на трассах федерального значения, 102 камеры в Омске, 3 — в Таре и 7 — на региональных дорогах. Помимо них в регионе работают и передвижные комплексы или так называемые треноги. Их всего 46, но с начала года на автодорогах облцентра и муниципальных районов было пресечено 336 тыс нарушений, а штрафов зафиксировано на общую сумму 59 млн рублей.

Такие комплексы, по данным ведомства, значительно снижают аварийность на дорогах: водители становятся более внимательными и гораздо реже нарушают правила дорожного движения.

«Достаточно сказать, что за 5 месяцев нынешнего года число пострадавших и погибших в ДТП в местах установки комплексов в сравнении с аналогичным периодом 2018 года уменьшилось практически в два раза», — заявили в министерстве безопасности.

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