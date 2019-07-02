С начала года омских водителей оштрафовали на 59 млн рублей

На территории области на данный момент установлено 192 комплекса автоматической фиксации нарушений, из которых 146 — стационарные. Из них, в свою очередь, 34 расположены на трассах федерального значения, 102 камеры в Омске, 3 — в Таре и 7 — на региональных дорогах. Помимо них в регионе работают и передвижные комплексы или так называемые треноги. Их всего 46, но с начала года на автодорогах облцентра и муниципальных районов было пресечено 336 тыс нарушений, а штрафов зафиксировано на общую сумму 59 млн рублей.