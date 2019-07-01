gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2019, 08:35

Published 1 июля 2019, 08:35

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Омск возглавил антитоп городов-миллионников по росту тарифов на ЖКУ

Омск возглавил антитоп городов-миллионников по росту тарифов на ЖКУ

1 июля 2019, 08:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области во второй половине текущего года стоимость коммунальных услуг выросла на 9%, что больше, чем в других регионах. К такому выводу пришли специалисты Института проблем естественных монополий.

Омск стал лидером среди 10 городов-миллионников, где реальный рост тарифов на коммунальные услуги превысил законодательно разрешенные пределы. Здесь коммунальные услуги с 1 июля подорожали на 9%. Следом идут Ростов-на-Дону и Воронеж с показателем 8,8%, после — Екатеринбург, где зафиксирован рост на 8,6%.

Одни из самых низких показателей оказались в Новосибирске, Казани, Челябинске и Самаре: в этих городах-миллионниках коммунальные услуги подорожали не более, чем на 6%. Совсем не было зафиксировано превышения нормы повышения тарифов только в трети исследованных городов: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми.

Как отмечают в Институте, основной причиной роста стоимости услуг стали повышение НДС до 20%, а также введение новой услуги — обращение с ТКО. При этом, по словам специалистов, индексы платы за ЖКУ растут гораздо быстрее, чем реальные доходы россиян.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика