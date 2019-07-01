Омск возглавил антитоп городов-миллионников по росту тарифов на ЖКУ

Одни из самых низких показателей оказались в Новосибирске, Казани, Челябинске и Самаре: в этих городах-миллионниках коммунальные услуги подорожали не более, чем на 6%. Совсем не было зафиксировано превышения нормы повышения тарифов только в трети исследованных городов: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми.