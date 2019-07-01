Омск возглавил антитоп городов-миллионников по росту тарифов на ЖКУ

Posted 1 июля 2019, 08:35
Published 1 июля 2019, 08:35
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Омск стал лидером среди 10 городов-миллионников, где реальный рост тарифов на коммунальные услуги превысил законодательно разрешенные пределы. Здесь коммунальные услуги с 1 июля подорожали на 9%. Следом идут Ростов-на-Дону и Воронеж с показателем 8,8%, после — Екатеринбург, где зафиксирован рост на 8,6%.
Одни из самых низких показателей оказались в Новосибирске, Казани, Челябинске и Самаре: в этих городах-миллионниках коммунальные услуги подорожали не более, чем на 6%. Совсем не было зафиксировано превышения нормы повышения тарифов только в трети исследованных городов: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми.
Как отмечают в Институте, основной причиной роста стоимости услуг стали повышение НДС до 20%, а также введение новой услуги — обращение с ТКО. При этом, по словам специалистов, индексы платы за ЖКУ растут гораздо быстрее, чем реальные доходы россиян.