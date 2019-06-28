Владимир Путин потребовал не прятать дорожные камеры

Президент пояснил, что камеры действительно устанавливаются, чтобы сократить количество аварий и сохранить жизни людям, однако при их установке у самых опасных мест «происходит прямая подмена смысла». Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их «подводят под штраф», который сам по себе является средством для достижения результата, а не целью.