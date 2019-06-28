gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2019, 09:29

Published 28 июня 2019, 09:29

Modified 23 февраля 2022, 12:35

Updated 23 февраля 2022, 12:35

Владимир Путин потребовал не прятать дорожные камеры

Владимир Путин потребовал не прятать дорожные камеры

28 июня 2019, 09:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Соответствующее заявление на заседании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения сделал президент России Владимир Путин, сообщают «Новые известия».

По его мнению, камеры не следует прятать у дороги, лишь для того чтобы оштрафовать водителей. В большей степени это касается аварийных участков, поясняет издание.

Президент пояснил, что камеры действительно устанавливаются, чтобы сократить количество аварий и сохранить жизни людям, однако при их установке у самых опасных мест «происходит прямая подмена смысла». Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их «подводят под штраф», который сам по себе является средством для достижения результата, а не целью.

Проблему президент России поручил решить и отметил, что услышать его должны не только участники заседания.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил внести в КоАП РФ изменения, на основании которых у водителей, совершивших ДТП в пьяном виде, следует конфисковать автомобиль.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика