Владимир Путин потребовал не прятать дорожные камеры

Posted 28 июня 2019, 09:29
Published 28 июня 2019, 09:29
Modified 23 февраля 2022, 12:35
Updated 23 февраля 2022, 12:35
По его мнению, камеры не следует прятать у дороги, лишь для того чтобы оштрафовать водителей. В большей степени это касается аварийных участков, поясняет издание.
Президент пояснил, что камеры действительно устанавливаются, чтобы сократить количество аварий и сохранить жизни людям, однако при их установке у самых опасных мест «происходит прямая подмена смысла». Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их «подводят под штраф», который сам по себе является средством для достижения результата, а не целью.
Проблему президент России поручил решить и отметил, что услышать его должны не только участники заседания.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил внести в КоАП РФ изменения, на основании которых у водителей, совершивших ДТП в пьяном виде, следует конфисковать автомобиль.