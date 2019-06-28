Сбербанк оборудует банкоматы в Омске ридерами для проведения бесконтактных операций

«NFC-технология удобна как минимум по двум причинам. Во-первых, время операции по снятию/внесению наличных сокращается в среднем на 15 секунд. Во-вторых, воспользоваться банкоматом можно, даже если при себе нет карты. Просто приложите к считывателю любой другой носитель, на котором установлено соответствующее приложение, и начните работу», — рассказала заместитель управляющего Омским отделением Сбербанка Ирина Амелина.