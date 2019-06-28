Сбербанк оборудует банкоматы в Омске ридерами для проведения бесконтактных операций

Posted 28 июня 2019, 07:30
Published 28 июня 2019, 07:30
Modified 23 февраля 2022, 12:35
Updated 23 февраля 2022, 12:35
«NFC-технология удобна как минимум по двум причинам. Во-первых, время операции по снятию/внесению наличных сокращается в среднем на 15 секунд. Во-вторых, воспользоваться банкоматом можно, даже если при себе нет карты. Просто приложите к считывателю любой другой носитель, на котором установлено соответствующее приложение, и начните работу», — рассказала заместитель управляющего Омским отделением Сбербанка Ирина Амелина.
Оборудование банкоматов NFC-ридерами происходит поэтапно. Определить устройство можно по соответствующей заставке на экране и значку PayPass/PayWave на устройстве. На текущий момент в Омске установлено уже более 750 ридеров.
Сбербанк ведет планомерную работу по модернизации сети устройств самообслуживания. Так, ранее была анонсирована замена обычных банкоматов на новые с функцией cashrecycling. Cashrecycling — технология замкнутого оборота наличности, когда купюры, внесенные в банкомат одним клиентом, используются для выдачи другому. На территории региона введено в эксплуатацию 320 таких устройств.
По данным на 1 июня 2019 года, в Омской области установлено более 1100 устройств самообслуживания Сбербанка.
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