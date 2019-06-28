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Posted 28 июня 2019, 09:55

Published 28 июня 2019, 09:55

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Чайка назначил прокурором Октябрьского округа Омска Петра Щербину

Чайка назначил прокурором Октябрьского округа Омска Петра Щербину

28 июня 2019, 09:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ Юрия Чайки новым прокурором Октябрьского округа Омска стал Петр Щербина.

До назначения на должность Щербина возглавлял прокуратуру Русско-Полянского района, а последние девять лет являлся главной Исилькульской межрайонной прокуратуры.

До назначения Петра Щербины на должность исполняющим обязанности прокурора Октябрьского округа был Владимир Голубь. Около месяца назад он покинул пост и перешел в прокуратуру Центрального округа Омска.

Отметим, на сайте региональной прокуратуры информация о назначении уже обновлена.

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