Чайка назначил прокурором Октябрьского округа Омска Петра Щербину

Posted 28 июня 2019, 09:55
Published 28 июня 2019, 09:55
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
До назначения на должность Щербина возглавлял прокуратуру Русско-Полянского района, а последние девять лет являлся главной Исилькульской межрайонной прокуратуры.
До назначения Петра Щербины на должность исполняющим обязанности прокурора Октябрьского округа был Владимир Голубь. Около месяца назад он покинул пост и перешел в прокуратуру Центрального округа Омска.
Отметим, на сайте региональной прокуратуры информация о назначении уже обновлена.