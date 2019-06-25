Рейтинг по качеству системы здравоохранения: где в России больше заботятся о здоровье

В 2014 году наша система здравоохранения была признана неэффективной, и тогда ориентироваться стали на Запад. Чиновники обнаружили, что в России работает слишком много больниц и поликлиник, срок лечения пациентов тоже длинный, а оборудования на все медучреждения не хватает. Тогда было решено на треть сократить количество коек, а время лечения в стационаре — в три раза. В итоге уже через три года во всей России сократилось количество медучреждений.