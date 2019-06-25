Рейтинг по качеству системы здравоохранения: где в России больше заботятся о здоровье

Posted 25 июня 2019, 14:24
Published 25 июня 2019, 14:24
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Финансирование
Самое большое финансирование медицины — в Москве. По данным издания, на столичные больницы тратят 198.8 млрд рублей в год, в то время как на Орловскую область в текущем году планируется потратить лишь 3.24 млрд рублей. Однако в расчете на одного жителя Москва оказалась второй, уступив Воронежской области, а самой скупой оказалась Белгородская область.
У лидера в топе самых щедрых регионов есть свои проблемы: в Воронежской области постепенно сокращали план по количеству пациентов, затем взялись за финансирование, а теперь планируют закрыть Сомовскую больницу, где лечили заболевания позвоночника и спинного мозга.
Реформы и изменения
В 2014 году наша система здравоохранения была признана неэффективной, и тогда ориентироваться стали на Запад. Чиновники обнаружили, что в России работает слишком много больниц и поликлиник, срок лечения пациентов тоже длинный, а оборудования на все медучреждения не хватает. Тогда было решено на треть сократить количество коек, а время лечения в стационаре — в три раза. В итоге уже через три года во всей России сократилось количество медучреждений.
Больше всего больниц закрыли во Владимирской области — 13. Столько же перестало работать и в Москве, однако если в столице это число равно только 8% от целого, то во Владимирской области закрылась почти каждая пятая больница.
Сохранить количество работающих больниц в Воронежской области позволили огромные финансовые затраты, а в Тульской области с очень скудным финансированием это количество даже удалось увеличить. Но все же среди всех субъектов страны оставить или увеличить количество медучреждений удалось только четырем регионам.
Зарплаты
Зарплаты медиков после майских указов повысили, однако сделали это ценой увольнений и сокращений средств на оборудование и медикаменты. Как отметила изданию правозащитник, кандидат исторических наук Ирина Канторович, «исполнение майских указов по зарплате ведет к тому, что врачи вскоре будут лечить только словом».
Майские указы были направлены на выравнивание конкуренции: к 2018 году средние зарплаты врачей должны быть не ниже средних по региону. Но и в 2019 году доходы врачей не выросли. По данным Счетной палаты, зарплаты поднялись только в 40% регионов, а в 50 из 85 зарплата не соответствует планам.
По задумке, врачи должны получать вдвое больше средней зарплаты по региону, а младший персонал должен получать хотя бы не меньше этого показателя. Однако этого до сих пор не случилось: только в двух регионах из изученных 18 показатель равен или больше того, который предусматривают майские указы.
Неожиданным стало то, что Москва и Московская область вошла в топ регионов, где экономят на врачах. Однако в Москве средняя зарплата врачей равняется 139 тыс рублей, а в Курской области — 54.4 тыс рублей. Зарплаты среднего медперсонала ни в одной из областей не дотягивают до средних по региону.
Низкие зарплаты становятся причиной неукомплектованности больниц. Например, в июне этого года в в городе Алексеевка Белгородской области в больницу доставили подростка с ожогами 70% тела, но оказать вовремя помощь не удалось: провести необходимую операцию было просто невозможно.
Результаты
Эффективность медицины в том числе измеряется уровнем смертности населения. «Новые известия» сравнили число жителей с количеством смертей в регионах и получили количество умерших на тысячу жителей. Самыми «живучими» оказались Москва и Московская область. Однако это далеко не показатель хорошей медицины: сюда приезжает молодежь и перекрывает естественную убыль. А есть в России регионы, где старики остаются умирать.
«Всеобщая „экономия“ приводит к разрушению госструктур, росту смертности, падению доступности медицины», — отмечает эксперт Ирина Канторович.
На фоне отрицательных показателей есть регион, который пытается, по крайней мере, не усугубить ситуацию. Таким стала Воронежская область — при небольшом бюджете здесь не урезают финансирование и сохраняют доступность больниц. Аутсайдерами оказались Брянская, Тверская и Владимирская области, но к ним можно присоединить и Московскую. Экономия имеющихся ресурсов привела их к низшим по стране показателям.