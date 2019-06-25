Мэр Омска пожелала выпускникам не потерять школьную дружбу

«Впереди каждого из вас ждет много нового, но если вы научились в школе дружить, а я думаю, вы научились, то именно дружба поможет вам преодолевать все сложности. Наш город стремительно развивается, впереди у него много ярких перспектив и достижений, и я верю, что многие из вас в будущем внесут весомый вклад в развитие Омска, — подчеркнула Фадина. — В любом случае, я хочу вам пожелать успешно пройти вступительные испытания, правильно определиться и сделать первые шаги на своем профессиональном пути».