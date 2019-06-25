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Posted 25 июня 2019, 08:54

Published 25 июня 2019, 08:54

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Мэр Омска пожелала выпускникам не потерять школьную дружбу

Мэр Омска пожелала выпускникам не потерять школьную дружбу

25 июня 2019, 08:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне в Омске состоялись выпускные вечера. Пять тысяч вчерашних школьников получили аттестаты о среднем полном образовании, с чем их поздравила мэр города Оксана Фадина, пожелав сохранить школьную дружбу.

Одна из выпускниц, золотая медалистка Даниэла Родионова рассказала, что выпускной вечер — очень волнительное событие и многие из выпускников еще не понимают, что школа закончилась и теперь ответственность лежит только на них.

«Думаю, многие из нас еще не до конца осознали, что закончился большой и важный этап нашей жизни. Уже никто не будет бегать за нами со слюнявчиком и делать скидку на юношеский максимализм», — поделилась Даниэла.

Мэр города Оксана Фадина пожелала вчерашним школьникам найти себя, набраться жизненного и профессионального опыта и не забывать о школьной дружбе. Она отметила, что омичи могут найти все это в родном городе и внести вклад в развитие Омска.

«Впереди каждого из вас ждет много нового, но если вы научились в школе дружить, а я думаю, вы научились, то именно дружба поможет вам преодолевать все сложности. Наш город стремительно развивается, впереди у него много ярких перспектив и достижений, и я верю, что многие из вас в будущем внесут весомый вклад в развитие Омска, — подчеркнула Фадина. — В любом случае, я хочу вам пожелать успешно пройти вступительные испытания, правильно определиться и сделать первые шаги на своем профессиональном пути».

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