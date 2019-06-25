Мэр Омска пожелала выпускникам не потерять школьную дружбу

Posted 25 июня 2019, 08:54
Published 25 июня 2019, 08:54
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Одна из выпускниц, золотая медалистка Даниэла Родионова рассказала, что выпускной вечер — очень волнительное событие и многие из выпускников еще не понимают, что школа закончилась и теперь ответственность лежит только на них.
«Думаю, многие из нас еще не до конца осознали, что закончился большой и важный этап нашей жизни. Уже никто не будет бегать за нами со слюнявчиком и делать скидку на юношеский максимализм», — поделилась Даниэла.
Мэр города Оксана Фадина пожелала вчерашним школьникам найти себя, набраться жизненного и профессионального опыта и не забывать о школьной дружбе. Она отметила, что омичи могут найти все это в родном городе и внести вклад в развитие Омска.
«Впереди каждого из вас ждет много нового, но если вы научились в школе дружить, а я думаю, вы научились, то именно дружба поможет вам преодолевать все сложности. Наш город стремительно развивается, впереди у него много ярких перспектив и достижений, и я верю, что многие из вас в будущем внесут весомый вклад в развитие Омска, — подчеркнула Фадина. — В любом случае, я хочу вам пожелать успешно пройти вступительные испытания, правильно определиться и сделать первые шаги на своем профессиональном пути».