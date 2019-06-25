Естественная и миграционная убыль населения в Омской области практически сравнялись

Posted 25 июня 2019, 08:32
Published 25 июня 2019, 08:32
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
С января по конец апреля в Омской области родились 6198 человек и умерли 8498. Отмечается, что оба показателя идут на спад — в январе–апреле 2018 года родилось на 735 человек больше, а умерло больше на 83 человека. Разрыв между показателями увеличился с 1646 до 2300 человек.
Сбавила темпы и миграционная убыль населения: по данным Омскстата, за первые четыре месяца 2019 года область покинули 2773 человека, что на 10% меньше, чем в аналогичный период в прошлом году. При этом показатели внутриобластной миграции сравнялись: прибывших и выбывших оказалось по 7614 человек.
Охотнее всего в Омскую область по-прежнему едут из Казахстана: с начала года число мигрантов из этой страны увеличилось на 2082 человека. Из Таджикистана в область прибыли 95 человек, из Узбекистана и Украины — по 86 человек. Также численность региона увеличилась за счет мигрантов из Германии (40), Грузии (11) и Вьетнама (21).