Естественная и миграционная убыль населения в Омской области практически сравнялись

С января по конец апреля в Омской области родились 6198 человек и умерли 8498. Отмечается, что оба показателя идут на спад — в январе–апреле 2018 года родилось на 735 человек больше, а умерло больше на 83 человека. Разрыв между показателями увеличился с 1646 до 2300 человек.