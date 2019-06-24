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Posted 24 июня 2019, 10:20

Published 24 июня 2019, 10:20

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Девять омских школ получат 3.6 млн рублей на празднование юбилеев

Девять омских школ получат 3.6 млн рублей на празднование юбилеев

24 июня 2019, 10:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На празднование юбилеев девяти омских школ из бюджета будет выделено 3.6 млн рублей. Об этом сегодня рассказали в администрации Омска.

В список школ-юбиляров вошли средние школы № 1, 39, 40, 50, 55, 89, 95, 143, 126. Каждая из них получит 400 тыс рублей из бюджета. В пресс-службе администрации Омска подчеркнули, что из выделенных 3.5 млн рублей 2.5 млн должны пойти на ремонтные работы, остальные 1.1 млн — на покупку ученической мебели.

«Планируется выполнить ремонтные работы в семи образовательных учреждениях и приобрести мебель в четырех учреждениях. Будут выполнены работы по ремонту санитарных узлов в пяти учреждениях, косметическому ремонту спортивного зала в одном учреждении, замена оконных и дверных блоков в одной из школ. Кроме того, в двух учреждениях будет установлена система видеонаблюдения», — уточнила директор департамента образования администрации Омска Лариса Ефимова.

Локально-сметные расчеты уже подготовлены по 7 образовательным учреждениям, уже выполнены работы в СОШ № 1, 95, договоры на проведение работ заключены в школах № 39, 40, 55, 89, 126.

В ведомстве пояснили, что все работы будут проведены во время летних каникул, до начала учебного года. Администрации образовательных учреждений уже приступили к выбору мебели, которая вскоре появится в средних школах.

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