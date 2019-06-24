Девять омских школ получат 3.6 млн рублей на празднование юбилеев

«Планируется выполнить ремонтные работы в семи образовательных учреждениях и приобрести мебель в четырех учреждениях. Будут выполнены работы по ремонту санитарных узлов в пяти учреждениях, косметическому ремонту спортивного зала в одном учреждении, замена оконных и дверных блоков в одной из школ. Кроме того, в двух учреждениях будет установлена система видеонаблюдения», — уточнила директор департамента образования администрации Омска Лариса Ефимова.