Восстановлением поселка в Омской области займутся спустя месяц после потопа

Posted 22 июня 2019,, 11:10
Published 22 июня 2019,, 11:10
Modified 5 апреля, 10:35
Updated 5 апреля, 10:35
После сильного дождя в рабочем поселке Черлак затопило частные жилые дома и приусадебные участки. При этом, по словам жителей, в администрации отреагировали не на все жалобы, а для организации сточных канав в ведомстве якобы нет техники. В ведомстве пояснили, что 12 июня в поселке выпало около 50 мм осадков в виде дождя, и обустроенная ливневая канализация не справилась с таким количеством воды.
Скопившуюся в домах сельчан воду откачали спецтехникой в тот же день, однако проблема с ливневыми канавами все еще оставалась. Спустя 10 дней после случившегося Черлак все еще заливает водой: из-за затяжных дождей на огородах местных жителей вымокла вся растительность, а на все еще не ушедшей воде поселились чайки и лягушки. В Омской области ввели режим ЧС: размывает дороги между населенными пунктами, под угрозой сев яровых.
Причиной того, что вода ушла в жилые дома, стала и вовремя не скошенная трава в этих ливневых канавах. Ранее сельчанка рассказывала Городу55, что на следующий день после ливня в поселковой администрации ей пообещали скосить траву на территории ведомства, однако, по словам женщины, траву скосили только в четверг, 20 июня. По данным Города55, на прошлой неделе к покосу травы в канавах на территории Черлака привлекали большую часть организаций рабочего поселка.
В ответ на запрос Города55 о том, когда будет организованы ливневые канавы, в поселковой администрации заверили, что работы начнутся уже в июле.
«Запланированы мероприятия по водоотведению, работы во восстановлению ливневых кюветов, замене, установке ливневых труб, в том числе по улицам Пролетарская, Мельникова, будут проведены в июле 2019 года МУП „Развитие и благоустройство“. С подрядчиком достигнута договоренность, составлен акт сбора исходных данных для проведения земляных работ по водоотведению», — сообщили в администрации Черлака, пояснив, что вода из домов сельчан ушла, и проблем с подтоплениями на территории поселка нет.