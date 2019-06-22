Восстановлением поселка в Омской области займутся спустя месяц после потопа

Скопившуюся в домах сельчан воду откачали спецтехникой в тот же день, однако проблема с ливневыми канавами все еще оставалась. Спустя 10 дней после случившегося Черлак все еще заливает водой: из-за затяжных дождей на огородах местных жителей вымокла вся растительность, а на все еще не ушедшей воде поселились чайки и лягушки. В Омской области ввели режим ЧС: размывает дороги между населенными пунктами, под угрозой сев яровых.