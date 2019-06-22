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Posted 22 июня 2019,, 11:10

Published 22 июня 2019,, 11:10

Modified 5 апреля, 10:35

Updated 5 апреля, 10:35

Восстановлением поселка в Омской области займутся спустя месяц после потопа

Восстановлением поселка в Омской области займутся спустя месяц после потопа

22 июня 2019, 11:10
Фото: Мария Рязанова
В администрации Черлакского городского поселения отреагировали на жалобы местных жителей, дома и участки которых затопило после ливня 12 июня. По сообщению главы Черлакского городского поселения Аркадия Казачука, сточные канавы в поселке начнут обустраивать уже в июле этого года.

После сильного дождя в рабочем поселке Черлак затопило частные жилые дома и приусадебные участки. При этом, по словам жителей, в администрации отреагировали не на все жалобы, а для организации сточных канав в ведомстве якобы нет техники. В ведомстве пояснили, что 12 июня в поселке выпало около 50 мм осадков в виде дождя, и обустроенная ливневая канализация не справилась с таким количеством воды.

Скопившуюся в домах сельчан воду откачали спецтехникой в тот же день, однако проблема с ливневыми канавами все еще оставалась. Спустя 10 дней после случившегося Черлак все еще заливает водой: из-за затяжных дождей на огородах местных жителей вымокла вся растительность, а на все еще не ушедшей воде поселились чайки и лягушки. В Омской области ввели режим ЧС: размывает дороги между населенными пунктами, под угрозой сев яровых.

На огородах местных жителей поселились чайки (в центре)На огородах местных жителей поселились чайки (в центре)
На огородах местных жителей поселились чайки (в центре)
Фото: Город55

Причиной того, что вода ушла в жилые дома, стала и вовремя не скошенная трава в этих ливневых канавах. Ранее сельчанка рассказывала Городу55, что на следующий день после ливня в поселковой администрации ей пообещали скосить траву на территории ведомства, однако, по словам женщины, траву скосили только в четверг, 20 июня. По данным Города55, на прошлой неделе к покосу травы в канавах на территории Черлака привлекали большую часть организаций рабочего поселка.

В ответ на запрос Города55 о том, когда будет организованы ливневые канавы, в поселковой администрации заверили, что работы начнутся уже в июле.

«Запланированы мероприятия по водоотведению, работы во восстановлению ливневых кюветов, замене, установке ливневых труб, в том числе по улицам Пролетарская, Мельникова, будут проведены в июле 2019 года МУП „Развитие и благоустройство“. С подрядчиком достигнута договоренность, составлен акт сбора исходных данных для проведения земляных работ по водоотведению», — сообщили в администрации Черлака, пояснив, что вода из домов сельчан ушла, и проблем с подтоплениями на территории поселка нет.

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