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Posted 22 июня 2019, 04:06

Published 22 июня 2019, 04:06

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

«Иртыш» покинул ветеран омского футбола Антон Багаев

«Иртыш» покинул ветеран омского футбола Антон Багаев

22 июня 2019, 04:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
«Иртыш» покинули пятеро игроков, среди которых абсолютный рекордсмен по количеству проведенных в составе команды игр, нападающий Антон Багаев. Об этом накануне сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Часть игроков ушли из команды для перехода в другую. В частности, вратарь Алексей Козлов, сыгравший в составе команды в 2018-2019 сезоне один матч первенства страны, продолжит карьеру в Белоруссии. Полузащитник Кирилл Морозов в скором времени может начать выступать за ФК «Тюмень». В минувшем сезоне он провел в составе команды 18 матчей и закатил в ворота соперников 5 мячей.

Судьба еще двух футболистов пока остается неизвестной. Из команды уходит защитник Владимир Пономарев, который выступал в форме «Иртыша» в минувшем сезоне и в 15 матчах первенства страны забил 2 гола. Также на его счету 1 кубковый матч. Никита Комаров начал играть за «Иртыш» в 2017 году, и за это время в основном составе команды сыграл в 27 матчах в первенствах страны, забил два мяча. Также полузащитник сыграл за «Иртыш» три кубковых матча.

Последней потерей стал уход Антона Багаева, который выступал за «Иртыш» 18 сезонов: с 1999 по 2018 годы, исключая сезоны 2000–2002 годов. Всего за «Иртыш» нападающий сыграл 435 игр в рамках первенства страны и 27 кубковых матча. Со 108 мячами, забитыми в первенствах страны, и с 5 кубковыми голами футболист стал вторым в списке лучших бомбардиров клуба за все время его существования.

Кроме этого, должность тренера вратарей команды теперь будет занимать Станислав Антипов. Он в течение трех сезонов, с 2015 по 2018 годы, выступал в основном составе команды и сыграл 23 матча в первенствах страны и две кубковых игры.

Кем восполнятся потери команды, пока неизвестно, однако имена новых игроков в «Иртыше» пообещали объявить в ближайшее время.

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