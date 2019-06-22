«Иртыш» покинул ветеран омского футбола Антон Багаев

Судьба еще двух футболистов пока остается неизвестной. Из команды уходит защитник Владимир Пономарев, который выступал в форме «Иртыша» в минувшем сезоне и в 15 матчах первенства страны забил 2 гола. Также на его счету 1 кубковый матч. Никита Комаров начал играть за «Иртыш» в 2017 году, и за это время в основном составе команды сыграл в 27 матчах в первенствах страны, забил два мяча. Также полузащитник сыграл за «Иртыш» три кубковых матча.