«Рыбаки не сдвинулись со своих пеньков»: омич рассказал, как реанимировал ребенка

«Когда подбежал, то мальчик лежал без сознания. Губы и кончики пальцев синие. В училище нас хорошо обучили правилам оказания первой помощи при утоплении. Я сразу провел сердечно-легочную реанимацию. В какой-то момент он задышал. Я перевернул его набок, чтобы язык не запал в горло», — рассказал о реанимации ребенка Владислав Клюев.