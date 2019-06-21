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Posted 21 июня 2019, 11:10

Published 21 июня 2019, 11:10

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

«Рыбаки не сдвинулись со своих пеньков»: омич рассказал, как реанимировал ребенка

«Рыбаки не сдвинулись со своих пеньков»: омич рассказал, как реанимировал ребенка

21 июня 2019, 11:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В истории о спасении ребенка на котловане в День России появились новые подробности. В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области рассказали, что уже едва живого мальчика реанимировал 20-летний студент речного училища, который в этот момент оказался неподалеку.

В котловане у села Пятилетка Лузинского сельского поселения едва не утонул восьмилетний школьник. Ребенка после нескольких неудачных попыток все же вытащил из воды ученик Кадетской школы № 9, а первую помощь до приезда медиков мальчику оказал 20-летний студент речного училища Владислав Клюев.

Парень рассказал, что прибежал на крики о помощи, при этом никто из других, более взрослых отдыхающих на случившее никак не отреагировал. Рыбаки, по его словам, «даже не сдвинулись со своих пеньков».

«Когда подбежал, то мальчик лежал без сознания. Губы и кончики пальцев синие. В училище нас хорошо обучили правилам оказания первой помощи при утоплении. Я сразу провел сердечно-легочную реанимацию. В какой-то момент он задышал. Я перевернул его набок, чтобы язык не запал в горло», — рассказал о реанимации ребенка Владислав Клюев.

В пресс-службе ГУ МЧС России отметили, что в ведомстве рассматривают вопрос о награждении студента речного училища.

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