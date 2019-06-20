Омскстат назвал количество жилых квадратных метров в регионе

Posted 20 июня 2019, 10:44
Published 20 июня 2019, 10:44
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
На конец 2018 года, по данным ведомства, жилищный фонд всей Омской области составлял 48 млн 427.8 тыс кв. метров. Из них 35 млн кв. метров насчитывается только в городах области. В сельской местности эта цифра в 2.5 раза ниже — 13 млн 421.8 тыс кв. метров.
При этом, по подсчетам статистиков, многоквартирных домов в регионе меньше, чем частных, — 78.6 тыс и 189.6 тыс соответственно.
Отметим, что количество жилых квадратных метров в Омской области в сравнении с 2017 годом увеличилось почти на 500 тыс. Годом ранее этот показатель равнялся 47 млн 964.5 тыс кв. метров.