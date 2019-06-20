Омскстат назвал количество жилых квадратных метров в регионе

На конец 2018 года, по данным ведомства, жилищный фонд всей Омской области составлял 48 млн 427.8 тыс кв. метров. Из них 35 млн кв. метров насчитывается только в городах области. В сельской местности эта цифра в 2.5 раза ниже — 13 млн 421.8 тыс кв. метров.