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Posted 20 июня 2019, 10:44

Published 20 июня 2019, 10:44

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

Омскстат назвал количество жилых квадратных метров в регионе

Омскстат назвал количество жилых квадратных метров в регионе

20 июня 2019, 10:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омскстате подсчитали, сколько в регионе квадратных метров жилых помещений.

На конец 2018 года, по данным ведомства, жилищный фонд всей Омской области составлял 48 млн 427.8 тыс кв. метров. Из них 35 млн кв. метров насчитывается только в городах области. В сельской местности эта цифра в 2.5 раза ниже — 13 млн 421.8 тыс кв. метров.

При этом, по подсчетам статистиков, многоквартирных домов в регионе меньше, чем частных, — 78.6 тыс и 189.6 тыс соответственно.

Отметим, что количество жилых квадратных метров в Омской области в сравнении с 2017 годом увеличилось почти на 500 тыс. Годом ранее этот показатель равнялся 47 млн 964.5 тыс кв. метров.

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