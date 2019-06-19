Одноклассники запустили рейтинг фотографий пользователей

Новый сервис позволит не только просмотреть свои популярные фото и снимки друзей, но и станет удобным инструментом для авторов в ОК. С помощью него можно узнать, какие фотографии вызывают наибольший отклик у подписчиков. Одними из первых доступ к сервису получили телеведущие Регина Тодоренко и Жанна Бадоева. К примеру, у подписчиков Тодоренко пользуются спросом портреты телеведущей и ее селфи с Владом Топаловым, а подписчики Жанны Бадоевой ставят сотни отметок “Класс!” ярким снимкам телеведущей и ее питомцев.