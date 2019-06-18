«Россети» увеличили свое присутствие на энергетическом рынке Волгоградской области

«ВМЭС» было правопреемником обанкротившейся муниципальной компании, свыше 600 сотрудников которой собирались уволить. Финансовые проблемы предприятия объясняются его большими долгами. Чтобы сохранить рабочий коллектив и производственную площадку, а также не допустить роста социальной напряженности в регионе, «Россети Юг» предложили «ВМЭС» решить проблему путем банкротства в форме акционирования.