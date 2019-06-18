«Россети» увеличили свое присутствие на энергетическом рынке Волгоградской области

Posted 18 июня 2019, 19:16
Published 18 июня 2019, 19:16
Modified 23 февраля 2022, 13:36
Updated 23 февраля 2022, 13:36
Издание «Новые известия» пишет, что «Россети Юг» выступали основным кредитором ПАО «ВМЭС». Теперь волгоградское электросетевое предприятие стало дочерним предприятием группы компаний «Россети».
«ВМЭС» было правопреемником обанкротившейся муниципальной компании, свыше 600 сотрудников которой собирались уволить. Финансовые проблемы предприятия объясняются его большими долгами. Чтобы сохранить рабочий коллектив и производственную площадку, а также не допустить роста социальной напряженности в регионе, «Россети Юг» предложили «ВМЭС» решить проблему путем банкротства в форме акционирования.
Свою операционную деятельность новая компания начала 1 октября минувшего года. Предприятию пришлось взять на себя все обязательства своего предшественника-банкрота. Средствами, вырученными от реализации акций, погасят большую часть задолженности «ВМЭС» перед основным кредитором.
Новый акционер обещал применять в своей деятельности высокие стандарты «Россетей». Речь идет как о технической политике, так и о взаимодействии с потребителями.
«ВМЭС» планирует снизить издержки и оптимизировать расходы при присоединении новых клиентов. «Россети Юг» помогут своему новому дочернему предприятию. Компания станет намного эффективнее использовать объекты электросетевого комплекса. Качество ее работы вырастет, уверен генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.