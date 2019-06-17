В Улан-Удэ сгорел крупный строительный рынок

Posted 17 июня 2019,, 11:43
Published 17 июня 2019,, 11:43
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает ФедералПресс, сотрудники МЧС придерживаются двух версий: спланированный поджог и неосторожное обращение с огнем.
Всего пожар разрушил четыре здания, общая площадь которых составляет 1.8 тысячи квадратных метров. К тушению возгорания были привлечены вертолет и пожарный поезд. Кроме того, в воздухе отмечался явный запах диоксида азота и серы. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности.
В результате пожара пострадавших нет. Сотрудники МЧС ликвидировали пламя в течение нескольких часов.