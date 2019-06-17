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Posted 17 июня 2019,, 11:43

Published 17 июня 2019,, 11:43

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Улан-Удэ сгорел крупный строительный рынок

17 июня 2019, 11:43
На прошедших выходных на территории Улан-Удэ произошел пожар на строительном рынке. Пламя разрушило четыре больших здания.

Как сообщает ФедералПресс, сотрудники МЧС придерживаются двух версий: спланированный поджог и неосторожное обращение с огнем.

Всего пожар разрушил четыре здания, общая площадь которых составляет 1.8 тысячи квадратных метров. К тушению возгорания были привлечены вертолет и пожарный поезд. Кроме того, в воздухе отмечался явный запах диоксида азота и серы. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности.

В результате пожара пострадавших нет. Сотрудники МЧС ликвидировали пламя в течение нескольких часов.

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