В Улан-Удэ сгорел крупный строительный рынок

Всего пожар разрушил четыре здания, общая площадь которых составляет 1.8 тысячи квадратных метров. К тушению возгорания были привлечены вертолет и пожарный поезд. Кроме того, в воздухе отмечался явный запах диоксида азота и серы. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности.