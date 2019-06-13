Путин уволил двух генералов полиции, занимавшихся делом Голунова

Напомним, ходатайствовал об увольнении сотрудников внутренних дел глава МВД Владимир Колокольцев. Журналиста задержали в конце прошлой недели. При обыске у него нашли наркотики, а уголовное дело было возбуждено за попытку сбыть товар. Дело вызвало широкий резонанс, на шествие в поддержку журналиста вышли сотни человек. Мероприятие закончилось массовым задержанием участников.