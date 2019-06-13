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Posted 13 июня 2019, 11:06

Published 13 июня 2019, 11:06

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Путин уволил двух генералов полиции, занимавшихся делом Голунова

13 июня 2019, 11:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Владимир Путин подписал указ об увольнении сотрудников полиции, причастных к возбуждению уголовного дела в отношении журналиста интернет-издания Ивана Голунова.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. От занимаемых должностей освобождены генерал-майор полиции, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по Западному АО генерал-майор Андрей Пучков.

Напомним, ходатайствовал об увольнении сотрудников внутренних дел глава МВД Владимир Колокольцев. Журналиста задержали в конце прошлой недели. При обыске у него нашли наркотики, а уголовное дело было возбуждено за попытку сбыть товар. Дело вызвало широкий резонанс, на шествие в поддержку журналиста вышли сотни человек. Мероприятие закончилось массовым задержанием участников.

Голунова в итоге освободили из-под домашнего ареста и закрыли дело.

#Новости#Указ президента#Владимир Путин#Увольнение#Указ#Общество#Дело Голунова
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