Путин уволил двух генералов полиции, занимавшихся делом Голунова

Posted 13 июня 2019, 11:06
Published 13 июня 2019, 11:06
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. От занимаемых должностей освобождены генерал-майор полиции, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по Западному АО генерал-майор Андрей Пучков.
Напомним, ходатайствовал об увольнении сотрудников внутренних дел глава МВД Владимир Колокольцев. Журналиста задержали в конце прошлой недели. При обыске у него нашли наркотики, а уголовное дело было возбуждено за попытку сбыть товар. Дело вызвало широкий резонанс, на шествие в поддержку журналиста вышли сотни человек. Мероприятие закончилось массовым задержанием участников.
Голунова в итоге освободили из-под домашнего ареста и закрыли дело.