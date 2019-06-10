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Posted 10 июня 2019, 13:46

Published 10 июня 2019, 13:46

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске на День России пройдет фестиваль плова и фотосессия в жилетке Вассермана (0+)

В Омске на День России пройдет фестиваль плова и фотосессия в жилетке Вассермана (0+)

10 июня 2019, 13:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В среду, 12 июня, в Омске пройдет форум «Россия — это мы!», посвященный Дню России. В администрации города представили карту гуляний и рассказали, что ждет омичей в этот день в центре города.

В этом году народные гуляния вновь пройдут на Любинском проспекте, однако программа будет насыщеннее, заявили организаторы. В частности, впервые в рамках праздника в Омске пройдет Межнациональный этнофестиваль «Музыка предков», а вечером омичей ждет интерактивная программа с выступлением популярных омских молодежных кавер-групп.

Начнутся народные гуляния в 12:30 с Парада национальностей, где представители национально-культурных объединений и творческих коллективов со всей области пройдут по Любинскому проспекту от Юбилейного моста до Площади Победы.

Через полчаса по всему Любинскому проспекту начнут работать множество локаций, одной из которых станет «Россия — это дружба». Здесь горожане смогут попробовать угощения разных народов, а также стать участниками благотворительного «Фестиваля узбекского плова», в котором до конца 2019 года примут участие еще 25 регионов страны. Во время фестиваля омичам предстоит съесть 50 килограммов этого блюда, а вырученные за порции деньги будут переданы в одно из городских соцучреждений.

В это же время будут работать и другие тематические площадки, среди которых «Россия — это победа», «Россия — это культура», «Россия — это интеллект» и другие. На последней площадке омичи смогут пройти тест на уровень интеллекта и сфотографироваться в жилетке Анатолия Вассермана. Полную карту с расписанием работы площадок можно найти здесь.

После окончания работы площадок на главной сцене у Площади Победы начнется концерт «Мы — молодость России!», где выступят омские творческие коллективы. В этом году фестиваль продлится до 20 часов вечера, уточнили в мэрии города.

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