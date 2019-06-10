В Омске на День России пройдет фестиваль плова и фотосессия в жилетке Вассермана (0+)

Posted 10 июня 2019, 13:46
Published 10 июня 2019, 13:46
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В этом году народные гуляния вновь пройдут на Любинском проспекте, однако программа будет насыщеннее, заявили организаторы. В частности, впервые в рамках праздника в Омске пройдет Межнациональный этнофестиваль «Музыка предков», а вечером омичей ждет интерактивная программа с выступлением популярных омских молодежных кавер-групп.
Начнутся народные гуляния в 12:30 с Парада национальностей, где представители национально-культурных объединений и творческих коллективов со всей области пройдут по Любинскому проспекту от Юбилейного моста до Площади Победы.
Через полчаса по всему Любинскому проспекту начнут работать множество локаций, одной из которых станет «Россия — это дружба». Здесь горожане смогут попробовать угощения разных народов, а также стать участниками благотворительного «Фестиваля узбекского плова», в котором до конца 2019 года примут участие еще 25 регионов страны. Во время фестиваля омичам предстоит съесть 50 килограммов этого блюда, а вырученные за порции деньги будут переданы в одно из городских соцучреждений.
В это же время будут работать и другие тематические площадки, среди которых «Россия — это победа», «Россия — это культура», «Россия — это интеллект» и другие. На последней площадке омичи смогут пройти тест на уровень интеллекта и сфотографироваться в жилетке Анатолия Вассермана. Полную карту с расписанием работы площадок можно найти здесь.
После окончания работы площадок на главной сцене у Площади Победы начнется концерт «Мы — молодость России!», где выступят омские творческие коллективы. В этом году фестиваль продлится до 20 часов вечера, уточнили в мэрии города.