В Омске на День России пройдет фестиваль плова и фотосессия в жилетке Вассермана (0+)

Через полчаса по всему Любинскому проспекту начнут работать множество локаций, одной из которых станет «Россия — это дружба». Здесь горожане смогут попробовать угощения разных народов, а также стать участниками благотворительного «Фестиваля узбекского плова», в котором до конца 2019 года примут участие еще 25 регионов страны. Во время фестиваля омичам предстоит съесть 50 килограммов этого блюда, а вырученные за порции деньги будут переданы в одно из городских соцучреждений.