Ошибка МВД и обвинение журналиста. Как проходит дело Ивана Голунова

Posted 8 июня 2019, 13:10
Published 8 июня 2019, 13:10
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Что произошло
По данным «Интерфакса», при личном досмотре у журналиста нашли свертки с запрещенным психостимулятором, а во время обыска в его квартире полиция якобы обнаружила наркотики и весы. После задержания у журналиста забрали телефон и не давали связаться с адвокатом. Позже адвокат Голунова Дмитрий Джулай сообщил, что обыск проходил в присутствии понятых, но перед этим задержанного около получаса не выпускали из машины.
После обыска на сайте полиции Москвы появились снимки, якобы сделанные в квартире Голунова. На них изображены пакеты с белым порошком, емкости и пустые шприцы. Знакомые журналиста сообщили, что обстановка на всех фотографиях, кроме одной, не похожа на квартиру Голунова. Спустя некоторое время в управлении признали, что только одна из фотографий была сделана при обыске. После этого в ведомстве объявили о начале служебной проверки «по факту предоставления некачественной информации».
На следующий день, 7 июня, генеральный директор издания Галина Тимченко заявила, что у журналиста на теле имеются следы избиения, пишет РБК. Общественная наблюдательная комиссия Москвы проверила условия содержания Голунова в ОВД и сообщила, что на лице журналиста не обнаружено побоев, только на верхней части спины заметны множественные царапины. В тот же день у Голунова были взяты смывы с рук и срезы ногтей, чтобы выяснить, связан ли задержанный с наркотиками.
Сегодня, 8 июня, в отделе полиции журналисту стало плохо, врачи обнаружили у него гематому, сотрясение мозга и подозревают перелом ребер. Вместо суда Голунова под конвоем увезли в больницу № 71, сообщили РБК в «Новой Газете».
В чем обвиняется
Днем 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Сегодня в Никулинском суде Москвы должно было состояться заседание, где журналисту избрали бы меру пресечения. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Сам Голунов свою вину отрицает и считает происходящее провокацией.
Иван Голунов работает в отделе расследований интернет-издания и специализируется на расследованиях о мэрии Москвы. Также ему принадлежит авторство материалов о «черных кредиторах» и о столичном рынке ритуальных услуг.
СМИ и общественность о происходящем
Гендиректор Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что Голунов невиновен, а его задержание связано с журналистской деятельностью. Кроме этого, руководители портала сообщают, что в последние месяцы журналист неоднократно получал угрозы, пишет «Интерфакс».
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил проконтролировать ход дела лично начальнику столичного управления МВД Олегу Баранову. Совет при президенте РФ по правам человека попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить, правомерно ли задержание Голунова или оно «связано с проводимым журналистским расследованием». В Независимом профсоюзе журналистов его задержание назвали «грубой и нелепой провокацией».
В день задержания, 7 июня, в Москве у здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38 был организован пикет в поддержку журналиста. Нескольких человек задержали, в том числе писателя Виктора Шендеровича, журналистов Павла Каныгина, Илью Азара, Александра Поливанова, Григория Туманова. Немногим позже Илья Азар сообщил, что задержанных отпустили без составления протоколов.
В Омске на Театральной площади также прошел одиночный пикет в поддержку журналиста.
Мнения экспертов
«Странная ситуация — вроде известный журналист, журналист хороший. И на него страннейший накат с наркотиками, а потом начинают извиняться и говорить, что вообще-то это не то, не те фотографии. Что это? Такое ощущение, что система уже начинает работать за пределами закона. Грустно, опасно и нехорошо», — поделился с «Новыми известиями» политолог Марк Урнов.
«Я склонен доверять людям, которые говорят, что за Иваном такого водиться не могло по определению. Эта история хоть и чуть сбоку, но в одном ряду с «мусорными» протестами» и протестами в Екатеринбурге. Сама власть провоцирует протестные настроения на уровне либо территориальном, либо профессиональном. Пока эти протесты носят локальный характер, но рано или поздно они могут объединиться и приобрести политическую окраску», — считает доктор политических наук, политолог Юлий Нисневич.
«Ситуация пока не вполне ясна, мы ждем суда, который определит меру пресечения. И в данном случае это решение будут обозначать выбор между продолжением этого сфальсифицированного дела и возможным отступлением тех, кто его инспирировал. Сегодня реальная внутренняя внутриполитическая ситуация состоит в том, что поле передано игре ведомств, а в игре ведомств участвуют самые сильные силовики, которые могут применять орудие физического насилия, ареста и так далее. Центральные власти заняты мировой политикой и все их ставки находятся там. В деле Голунова это очень ярко проявилось», — заявил в разговоре с изданием руководитель «Фонда эффективной политики», политолог Глеб Павловский.