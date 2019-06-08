Ошибка МВД и обвинение журналиста. Как проходит дело Ивана Голунова

«Ситуация пока не вполне ясна, мы ждем суда, который определит меру пресечения. И в данном случае это решение будут обозначать выбор между продолжением этого сфальсифицированного дела и возможным отступлением тех, кто его инспирировал. Сегодня реальная внутренняя внутриполитическая ситуация состоит в том, что поле передано игре ведомств, а в игре ведомств участвуют самые сильные силовики, которые могут применять орудие физического насилия, ареста и так далее. Центральные власти заняты мировой политикой и все их ставки находятся там. В деле Голунова это очень ярко проявилось», — заявил в разговоре с изданием руководитель «Фонда эффективной политики», политолог Глеб Павловский.