В Ижевске пожаловались на рост бензина

Как сообщает ФедералПресс, стоимость бензина АИ-92, АИ-95, АИ-98 на первое июня текущего года равнялась 41.86 рубля, 51.9 рубля и 45.83 рубля соответственно. Теперь же цена за один литр АИ-92 увеличилась на 0.19 рубля, на АИ-95 — на 0.20 рубля и на АИ-98 — на 0.11 рубля.