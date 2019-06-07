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Posted 7 июня 2019,, 18:44

Published 7 июня 2019,, 18:44

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Ижевске пожаловались на рост бензина

7 июня 2019, 18:44
Автомобилисты Ижевска обнаружили рост стоимости бензина и дизельного топлива.

Как сообщает ФедералПресс, стоимость бензина АИ-92, АИ-95, АИ-98 на первое июня текущего года равнялась 41.86 рубля, 51.9 рубля и 45.83 рубля соответственно. Теперь же цена за один литр АИ-92 увеличилась на 0.19 рубля, на АИ-95 — на 0.20 рубля и на АИ-98 — на 0.11 рубля.

Ранее на рост стоимости бензина пожаловались в Оренбурге. На территории региона на майские праздники топливо подскочило в цене практически на всех автозаправках.

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