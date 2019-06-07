Омские байкеры просят вернуть их на улицу Ленина

Posted 7 июня 2019, 13:45
Published 7 июня 2019, 13:45
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Сегодня на встрече представителей ГИБДД с членами омского мотосообщества подняли тему ограничений для двухколесного транспорта. В последнее время увеличивается число улиц, где для них ставят запрещающие знаки. Под запретом в ночные часы, например, метромост, улица Конева, бульвар Архитекторов. При этом въезд байкеров на улицу Ленина запрещен с 1976 года в любое время суток: мэрия обосновывает это тем, что исторический центр оберегают от шума.
Быйкеры утверждают, что большинство из них ведет себя на дорогах аккуратно и не производит лишнего шума, гоняют с «ревом» в основном новички, и в сообществе это не приветствуют. При этом ту же проблему жителям создают автомобилисты. Как выяснилось, механизм борьбы с такими водителями только один — сразу звонить в ГИБДД, чтобы за нарушителем выехала патрульная машина.
«У меня мотоцикл [с двигателем стандарта] „Евро-4“ — какой от меня шум? А машине можно. У нее оторван глушитель, она вся бедная маслом истекла, но ей можно», — заявил известный омский байкер Юрий Вотинцев, он же «Дядя Юра».
Байкеры назвали это дискриминацией. «Автомобилистов нельзя запретить, а мы в меньшинстве, нас можно обидеть», — считают они. Члены мотосообщества обратились к начальнику отдела УГИБДД по Омску Андрею Миллеру с просьбой рассмотреть возможность снять запрет, по крайней мере, с улицы Ленина.