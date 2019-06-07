Омские байкеры просят вернуть их на улицу Ленина

Быйкеры утверждают, что большинство из них ведет себя на дорогах аккуратно и не производит лишнего шума, гоняют с «ревом» в основном новички, и в сообществе это не приветствуют. При этом ту же проблему жителям создают автомобилисты. Как выяснилось, механизм борьбы с такими водителями только один — сразу звонить в ГИБДД, чтобы за нарушителем выехала патрульная машина.