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Posted 6 июня 2019,, 13:43

Published 6 июня 2019,, 13:43

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Набережных Челнах бизнесмена отправили в тюрьму за незаконный вывод валюты

6 июня 2019, 13:43
Предпринимателя из Набережных Челнов Равиля Андаржанова осудили за незаконный вывод валюты за рубеж.

Бизнесмен свои компании оформлял на подставных лиц. Об этом информирует «ФедералПресс».

По версии следствия, Андаржанов проводил транзакции на сумму менее 50 000 долларов. Такой подход помогал ему избегать внимания банков. Также бизнесмену не надо было оформлять паспорт внешнеэкономической деятельности.

Однако полицейские выяснили, что ни по одному из контрактов товар в Россию так и не поступил. В итоге на Равиля Андаржанова возбудили уголовное дело.

Суд приговорил предпринимателя к двум годам колонии.

#Общество
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