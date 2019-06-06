КСП выявила у Минимущества 22 участка, которыми незаконно распоряжаются арендаторы

Posted 6 июня 2019, 10:04
Published 6 июня 2019, 10:04
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Из 22 участков 19 использовались незаконно фермером в Кормиловском районе.
«Индивидуальный предприниматель без правовых оснований с 2015 года использует эти участки площадью 1.7 тыс гектаров. При этом в связи с отсутствием со стороны минимущества контроля за землями неосновательное обогащение предпринимателю не предъявлялось. Сумма за три года составила более 900 тыс рублей», — сказала аудитор.
Также не имея на то законных прав, с 2015 года два участка площадью 79 гектаров использует компания «Продэкс-Омск».
«Компания использует два участка в Таврическом районе. Министерство не принимает мер по возврату участков, а начисляет неосновательное обогащение в рамках договора 2008 года. Это 44.6 тыс рублей и 6.1 тыс рублей в год соответственно. Хотя в соответствии с действующим законодательством эти участки следовало начиная с 2015 года сдавать в аренду с аукциона», — отметила Шевченко
Еще один незаконный участок аудиторы обнаружили у ООО «Рассвет». При проверке договора, заключенного между предпринимателем и минимущества установлено занижение размера арендной платы. В результате областной бюджет недополучил в пределах 500 тыс рублей. Также КСП выяснила, что действие договора аренды с «Рассветом» закончилось в 2018 году. Однако земельный участок площадью 369 гектаров не был возвращен в казну.
Результаты проверки направлены губернатору и в прокуратуру Омской области.