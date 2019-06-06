КСП выявила у Минимущества 22 участка, которыми незаконно распоряжаются арендаторы

«Компания использует два участка в Таврическом районе. Министерство не принимает мер по возврату участков, а начисляет неосновательное обогащение в рамках договора 2008 года. Это 44.6 тыс рублей и 6.1 тыс рублей в год соответственно. Хотя в соответствии с действующим законодательством эти участки следовало начиная с 2015 года сдавать в аренду с аукциона», — отметила Шевченко