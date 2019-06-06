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Posted 6 июня 2019, 10:04

Published 6 июня 2019, 10:04

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

КСП выявила у Минимущества 22 участка, которыми незаконно распоряжаются арендаторы

КСП выявила у Минимущества 22 участка, которыми незаконно распоряжаются арендаторы

6 июня 2019, 10:04
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Контрольно-счетная палата Омской области при проверке регионального министерства имущественных отношений выявила использование без правовых оснований 22 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Об этом на заседании аграрного комитета Законодательного собрания сообщила аудитор КСП Людмила Шевченко.

Из 22 участков 19 использовались незаконно фермером в Кормиловском районе.

«Индивидуальный предприниматель без правовых оснований с 2015 года использует эти участки площадью 1.7 тыс гектаров. При этом в связи с отсутствием со стороны минимущества контроля за землями неосновательное обогащение предпринимателю не предъявлялось. Сумма за три года составила более 900 тыс рублей», — сказала аудитор.

Также не имея на то законных прав, с 2015 года два участка площадью 79 гектаров использует компания «Продэкс-Омск».

«Компания использует два участка в Таврическом районе. Министерство не принимает мер по возврату участков, а начисляет неосновательное обогащение в рамках договора 2008 года. Это 44.6 тыс рублей и 6.1 тыс рублей в год соответственно. Хотя в соответствии с действующим законодательством эти участки следовало начиная с 2015 года сдавать в аренду с аукциона», — отметила Шевченко

Еще один незаконный участок аудиторы обнаружили у ООО «Рассвет». При проверке договора, заключенного между предпринимателем и минимущества установлено занижение размера арендной платы. В результате областной бюджет недополучил в пределах 500 тыс рублей. Также КСП выяснила, что действие договора аренды с «Рассветом» закончилось в 2018 году. Однако земельный участок площадью 369 гектаров не был возвращен в казну.

Результаты проверки направлены губернатору и в прокуратуру Омской области.

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