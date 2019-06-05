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Posted 5 июня 2019,, 10:53

Published 5 июня 2019,, 10:53

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске с остановок уберут киоски «Роспечати»

5 июня 2019, 10:53
Омский Союз предпринимателей адресовал обращение губернатору Александру Буркову, в котором заявил, что проводимая реформа в сфере размещения объектов торговли может стать причиной разорения предпринимателей, сообщают «Коммерческие вести».

В тексте письма сообщается, что в связи с подготовкой к международному форуму разработана новая схема размещения НТО. Она осложняет торговлю объектам, размещенным по гостевому маршруту, которые не являются частью торгово-остановочных комплексов.

По данным Союза предпринимателей, сейчас больше 90% таких НТО не соответствуют требованиям, предъявляемым новой схемой размещения, поэтому их должны демонтировать. Выносу с гостевого маршрута подлежат и киоски «Роспечати», пишет издание.

Отмечается, что уменьшение количества киосков «Роспечати» может обернуться проблемами для омичей, которые оформляют подписку на прессу.

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