В Омске с остановок уберут киоски «Роспечати»

Posted 5 июня 2019,, 10:53
Published 5 июня 2019,, 10:53
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В тексте письма сообщается, что в связи с подготовкой к международному форуму разработана новая схема размещения НТО. Она осложняет торговлю объектам, размещенным по гостевому маршруту, которые не являются частью торгово-остановочных комплексов.
По данным Союза предпринимателей, сейчас больше 90% таких НТО не соответствуют требованиям, предъявляемым новой схемой размещения, поэтому их должны демонтировать. Выносу с гостевого маршрута подлежат и киоски «Роспечати», пишет издание.
Отмечается, что уменьшение количества киосков «Роспечати» может обернуться проблемами для омичей, которые оформляют подписку на прессу.