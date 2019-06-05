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Posted 5 июня 2019,, 10:19

Published 5 июня 2019,, 10:19

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Росводоканал Омск» сообщает о работах на сетях водоснабжения

5 июня 2019, 10:19
6 июня специалисты «Росводоканала Омска» проведут плановые работы на сетях водоснабжения в Ленинском и Советском округах города.

В связи с заменой запорной арматуры на трубопроводе в районе улицы Янтарная будет осуществляться подача воды с пониженным давлением потребителям домов улиц Гашека, Молодова, Моторной и Сибирского проспекта.

Специалисты планируют провести необходимые работы за 23 часа. Машина с питьевой водой с 10 до 15 часов будет установлена на улице 1-я Путевая, 110, с 15:30 до 21 часа – на улице Молодова, 12.

На время ремонтных работ на водопроводе по улице Энергетиков с 10 утра до полуночи будет приостановлена подача холодной воды в жилые дома и административные помещения на улицах Энергетиков, 50 лет Профсоюзов, Магистральной и 19 Партсъезда.

«Росводоканал Омск» приносит омичам извинения за временные неудобства и рекомендует сделать необходимый запас воды.

В течение всего года предприятие проводит планово-предупредительные ремонты на сетях для повышения надёжности водоснабжения своих потребителей. Эти работы сопряжены с локальным и кратковременным отключением потребителей от систем централизованного водоснабжения. Как правило, отключения производятся для замены запорной арматуры, для подключения вновь построенных и реконструированных трубопроводов, в том числе для дезинфекции сетей.

С полным списком зданий, попадающих под отключение можно ознакомиться на сайте предприятия в разделе «Отключения».

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