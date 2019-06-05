«Росводоканал Омск» сообщает о работах на сетях водоснабжения

В течение всего года предприятие проводит планово-предупредительные ремонты на сетях для повышения надёжности водоснабжения своих потребителей. Эти работы сопряжены с локальным и кратковременным отключением потребителей от систем централизованного водоснабжения. Как правило, отключения производятся для замены запорной арматуры, для подключения вновь построенных и реконструированных трубопроводов, в том числе для дезинфекции сетей.