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Posted 5 июня 2019, 04:00

Published 5 июня 2019, 04:00

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омич почти 2 года проведет в колонии строгого режима за угрозу убийства полицейского

Омич почти 2 года проведет в колонии строгого режима за угрозу убийства полицейского

5 июня 2019, 04:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Исилькульский городской суд Омской области приговорил ранее судимого 28-летнего местного жителя, угрожавшего полицейскому кухонным ножом, к одному году и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

В суде доказано, что 22 декабря прошлого года омич сам вызвал правоохранительные органы, заявив по телефону, что ему угрожают убийством. Однако прибывших на адрес полицейских неизвестный пьяный мужчина не собирался запускать в дом, из-за чего правоохранителям, согласно действующим инструкциям, пришлось применить физическую силу.

Заступаясь за друга, вызвавший полицию омич, также будучи нетрезвым, взял кухонный нож и, направив его в сторону одного из сотрудников, стал угрожать ему убийством. Нож из рук выбили и самого мужчину обезвредили.

Судья, вынося приговор, принял во внимание наличие у обвиняемого непогашенных судимостей и отправил его в колонию строгого режима на 1 год и 9 месяцев.

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