Омич почти 2 года проведет в колонии строгого режима за угрозу убийства полицейского

Posted 5 июня 2019, 04:00
Published 5 июня 2019, 04:00
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В суде доказано, что 22 декабря прошлого года омич сам вызвал правоохранительные органы, заявив по телефону, что ему угрожают убийством. Однако прибывших на адрес полицейских неизвестный пьяный мужчина не собирался запускать в дом, из-за чего правоохранителям, согласно действующим инструкциям, пришлось применить физическую силу.
Заступаясь за друга, вызвавший полицию омич, также будучи нетрезвым, взял кухонный нож и, направив его в сторону одного из сотрудников, стал угрожать ему убийством. Нож из рук выбили и самого мужчину обезвредили.
Судья, вынося приговор, принял во внимание наличие у обвиняемого непогашенных судимостей и отправил его в колонию строгого режима на 1 год и 9 месяцев.