Омич почти 2 года проведет в колонии строгого режима за угрозу убийства полицейского

В суде доказано, что 22 декабря прошлого года омич сам вызвал правоохранительные органы, заявив по телефону, что ему угрожают убийством. Однако прибывших на адрес полицейских неизвестный пьяный мужчина не собирался запускать в дом, из-за чего правоохранителям, согласно действующим инструкциям, пришлось применить физическую силу.