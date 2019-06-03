Обвинение просит для экс-инспектора омского Россельхознадзора 9 лет колонии

Posted 3 июня 2019, 05:09
Published 3 июня 2019, 05:09
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
По версии следствия, в 2015-2017 годах бывший чиновник «взял под опеку» нескольких торговцев мясом и рыбой, на административные правонарушения которых закрывал глаза за определенные денежные вознаграждения. В общей сложности за свое покровительство государственный инспектор получил более 1.1 млн рублей.
Стоит отметить, что бывший чиновник продолжает настаивать на своей невиновности, несмотря на представленные суду доказательства его вины.
Государственный обвинитель настаивает на наказании в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 11 млн рублей и лишением права работать в государственных структурах на протяжении 5.5 лет. Кроме того, предложено конфисковать сумму, эквивалентную сумме полученных взяток, и направить ее в доход государства.