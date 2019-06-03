Обвинение просит для экс-инспектора омского Россельхознадзора 9 лет колонии

Государственный обвинитель настаивает на наказании в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 11 млн рублей и лишением права работать в государственных структурах на протяжении 5.5 лет. Кроме того, предложено конфисковать сумму, эквивалентную сумме полученных взяток, и направить ее в доход государства.