В Омске выпускницу вуза обязали вернуть РЖД 207 тыс рублей, потраченных на обучение

Девушка поступила в университет по договору о целевой подготовке. Согласно документу, компания «Российские железные дороги» должна была взять на себя расходы на обучение и выплату девушке стипендии. По окончании учебы омичка должна была отработать в компании не менее четырех лет, однако это условие договора девушка проигнорировала.