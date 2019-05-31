В Омске выпускницу вуза обязали вернуть РЖД 207 тыс рублей, потраченных на обучение

Posted 31 мая 2019, 08:49
Published 31 мая 2019, 08:49
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Девушка поступила в университет по договору о целевой подготовке. Согласно документу, компания «Российские железные дороги» должна была взять на себя расходы на обучение и выплату девушке стипендии. По окончании учебы омичка должна была отработать в компании не менее четырех лет, однако это условие договора девушка проигнорировала.
За весь период обучения, по данным суда, компания потратила 207 тыс рублей. ОАО «РЖД» обратилось в суд, для того чтобы взыскать с омички эти средства.
Судья Ленинского районного суда удовлетворил требования организации. Теперь девушка обязана возместить потраченные на ее обучение деньги. Отмечается, что решение суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано.