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Posted 31 мая 2019, 08:49

Published 31 мая 2019, 08:49

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В Омске выпускницу вуза обязали вернуть РЖД 207 тыс рублей, потраченных на обучение

В Омске выпускницу вуза обязали вернуть РЖД 207 тыс рублей, потраченных на обучение

31 мая 2019, 08:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ленинском районном суде рассмотрели иск ОАО «Российские железные дороги» к выпускнице университета, которая поступила туда по договору целевого найма. По данным суда, девушка после окончания учебы проигнорировала требования договора.

Девушка поступила в университет по договору о целевой подготовке. Согласно документу, компания «Российские железные дороги» должна была взять на себя расходы на обучение и выплату девушке стипендии. По окончании учебы омичка должна была отработать в компании не менее четырех лет, однако это условие договора девушка проигнорировала.

За весь период обучения, по данным суда, компания потратила 207 тыс рублей. ОАО «РЖД» обратилось в суд, для того чтобы взыскать с омички эти средства.

Судья Ленинского районного суда удовлетворил требования организации. Теперь девушка обязана возместить потраченные на ее обучение деньги. Отмечается, что решение суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано.

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