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Posted 30 мая 2019, 23:50

Published 30 мая 2019, 23:50

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Лето в Омске начнется с дождей и гроз

Лето в Омске начнется с дождей и гроз

30 мая 2019, 23:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ближайшие три дня в Омской области сохранится дождливая погода на фоне общего повышения дневной температуры воздуха, сообщают синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Сегодня, 31 мая, последний весенний день встретит омичей по-летнему жаркой погодой — днем воздух прогреется до +22...+27 градусов, лишь местами будет не выше +17 градусов. Скорость юго-западного ветре достигнет 9–14 м/с, в отдельных районах с порывами до 19 м/с. Днем прогнозируется небольшой дождь и гроза.

Суббота, 1 июня, День защиты детей и первый день лета, пройдет опять же под аккомпанемент дождя и грозы. Ночью возможны довольно сильные осадки. Температура воздуха в темное время суток составит +9...+14 градусов, днем воздух прогреется до +19...+24 градусов. Скорость юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра достигнет 6–11 м/с с порывами до 15 м/с.

В воскресенье, 2 июня, ночью столбик термометра покажет 6–11 градусов тепла, днем он поднимется до отметок +21...+26 градусов. Скорость юго-восточного с переходом на юго-западный ветра достигнет 6-11 м/с. Местами ожидается дождь.

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