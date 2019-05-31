Лето в Омске начнется с дождей и гроз

Суббота, 1 июня, День защиты детей и первый день лета, пройдет опять же под аккомпанемент дождя и грозы. Ночью возможны довольно сильные осадки. Температура воздуха в темное время суток составит +9...+14 градусов, днем воздух прогреется до +19...+24 градусов. Скорость юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра достигнет 6–11 м/с с порывами до 15 м/с.