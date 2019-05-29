На бульваре Победы в Омске установят второй танк

Posted 29 мая 2019, 02:01
Published 29 мая 2019, 02:01
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
В частности, на Привокзальной площади в Омске троллейбусную остановку переместят к автобусной и добавят озеленения. В рамках реконструкции планируется установить на территории бульвара Победы второй танк, Т-80. Также там появится площадка для выгула собак. В этом году отремонтируют стелу. Стоимость работ составляет 50 млн рублей.
К запланированным к реконструкции городским пространствам президент Союза организации торговли региона Борис Сватков предложил добавить еще пять общественных территорий и доверить их благоустройство предпринимателям. Среди предложенных мест Парк 300-летия Омска, Иртышская набережная и Сад юннатов.
И хотя мэр Омска Оксана Фадина объявила о готовности к диалогу с инвесторами, она скептически отнеслась к предложению Сваткова относительно Иртышской набережной, реконструкция которой оценивается в 5–7 млрд рублей.
К слову, отбор общественных пространств для ремонта в 2020 году состоится уже этим летом. Голосование пройдет с 17 по 28 июня, а его итоги подведут к 5 июля.