На бульваре Победы в Омске установят второй танк

В частности, на Привокзальной площади в Омске троллейбусную остановку переместят к автобусной и добавят озеленения. В рамках реконструкции планируется установить на территории бульвара Победы второй танк, Т-80. Также там появится площадка для выгула собак. В этом году отремонтируют стелу. Стоимость работ составляет 50 млн рублей.