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Posted 29 мая 2019, 02:01

Published 29 мая 2019, 02:01

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

На бульваре Победы в Омске установят второй танк

На бульваре Победы в Омске установят второй танк

29 мая 2019, 02:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске на заседании координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин сообщил о новых деталях в планах благоустройства общественных территорий, сообщает «Омскрегион».

В частности, на Привокзальной площади в Омске троллейбусную остановку переместят к автобусной и добавят озеленения. В рамках реконструкции планируется установить на территории бульвара Победы второй танк, Т-80. Также там появится площадка для выгула собак. В этом году отремонтируют стелу. Стоимость работ составляет 50 млн рублей.

К запланированным к реконструкции городским пространствам президент Союза организации торговли региона Борис Сватков предложил добавить еще пять общественных территорий и доверить их благоустройство предпринимателям. Среди предложенных мест Парк 300-летия Омска, Иртышская набережная и Сад юннатов.

И хотя мэр Омска Оксана Фадина объявила о готовности к диалогу с инвесторами, она скептически отнеслась к предложению Сваткова относительно Иртышской набережной, реконструкция которой оценивается в 5–7 млрд рублей.

К слову, отбор общественных пространств для ремонта в 2020 году состоится уже этим летом. Голосование пройдет с 17 по 28 июня, а его итоги подведут к 5 июля.

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