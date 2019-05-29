«Искусственный интеллект» от Tele2: как настроить его под ваши потребности?

«Искусственный интеллект» действует на тарифе «Мой онлайн+». Каждый, кто к нему подключится, получит подбор оптимальных параметров тарифа. Если клиент уже пользуется тарифом, то ознакомиться с оптимальным предложением «искусственного интеллекта» Миа можно прямо сейчас в личном кабинете. Если вы в эту минуту решили подключить «Мой онлайн+», то Миа понадобится время, чтобы собрать статистику по вашему потреблению и подобрать для вас оптимальные условия тарифа.