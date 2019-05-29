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Posted 29 мая 2019, 07:55

Published 29 мая 2019, 07:55

Modified 23 февраля 2022, 13:10

Updated 23 февраля 2022, 13:10

«Искусственный интеллект» от Tele2: как настроить его под ваши потребности?

29 мая 2019, 07:55
Сюжет
Карточки
Мобильный оператор Tele2 запускает для своих абонентов «искусственный интеллект» Миа.

1. Кто такая Миа и как она работает?

«Искусственный интеллект» Миа поможет подобрать оптимальный с точки зрения потребностей абонента вариант тарифа. Завсегдатаям интернета и YouTube он предложит меньше минут на разговоры, но больше гигабайтов, а любителям поговорить по телефону — наоборот. Таким образом, основное преимущество «искусственного интеллекта», или, как его еще называют, «умного тарифа» «Мой онлайн+» способность анализировать профиль потребления абонента и на основе предпочтений клиента подбирать оптимальное именно для него соотношение потребляемого трафика и минут.

Фото: 1MediaInvest

2. Всем ли абонентам доступно такое идеальное предложение?

«Искусственный интеллект» действует на тарифе «Мой онлайн+». Каждый, кто к нему подключится, получит подбор оптимальных параметров тарифа. Если клиент уже пользуется тарифом, то ознакомиться с оптимальным предложением «искусственного интеллекта» Миа можно прямо сейчас в личном кабинете. Если вы в эту минуту решили подключить «Мой онлайн+», то Миа понадобится время, чтобы собрать статистику по вашему потреблению и подобрать для вас оптимальные условия тарифа.

Фото: 1MediaInvest

3. Во сколько мне обойдется «умный тариф»?

Абонентская плата на тарифе «Мой онлайн+» составляет 300 рублей в месяц. За эту сумму каждому абоненту предоставляются безлимит на звонки абонентам Tele2, 700 минут на звонки других операторов России и 30 Гб мобильного интернета. Кроме того, действует безлимит на социальные сети и мессенджеры. При желании можно применить «конструктор» и настроить тариф под себя любители разговоров могут получить до 1000 бесплатных минут, а завсегдатаи Сети могут настроить тариф на минимум разговоров и 30 Гб интернет-трафика.

Фото: 1MediaInvest

4. Если предложение меня не устроит, можно ли вернуться обратно на старый тарифный план?

Перейти на изначальные параметры тарифа можно в любое время. Собственно, как и принять новое предложение «искусственного интеллекта», ведь профиль потребления анализируется постоянно. При его существенном изменении система предложит новые параметры.

Фото: 1MediaInvest

5. Зачем Tele2 подстраиваться под мои потребности?

Tele2 заботится о своих абонентах и стремится быть для них лучшим мобильным оператором. Компания подтверждает свое желание действиями, завоевывая лояльность и доверие клиентов выгодными предложениями. «Искусственный интеллект» Миа предлагает не только максимально персонифицированное предложение, но и экономически выгодный тариф, при котором абонентам не нужно переплачивать и докупать минуты и гигабайты.

Фото: 1MediaInvest

6. Разве абонентам недостаточно действующей тарифной линейки?

Действительно, в действующей линейке много удобных предложений под разные потребности. А при помощи «тарифного конструктора» можно даже самостоятельно настроить минуты и гигабайты. Однако «умный тариф», экономя ваше время, самостоятельно проанализирует вашу статистику потребления и предложит вам уже готовое решение. При этом абонентская плата не изменится, а количество минут и гигабайтов в тарифе будет своим для каждого.

Фото: 1MediaInvest
#Карточки#Омск сегодня
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