В Омской области пропала семья, отца подозревают в убийстве дочери и супруги

Местная жительница рассказала, что решила зайти к ней домой. Дверь в квартиру оказалась открытой, а внутри не было никого, кроме четырехлетнего ребенка. О случившемся она заявила в полицию, после чего следственными органами Следственного комитета России по Омской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».