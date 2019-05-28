В Омской области пропала семья, отца подозревают в убийстве дочери и супруги

Posted 28 мая 2019, 12:44
Published 28 мая 2019, 12:44
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Местная жительница рассказала, что решила зайти к ней домой. Дверь в квартиру оказалась открытой, а внутри не было никого, кроме четырехлетнего ребенка. О случившемся она заявила в полицию, после чего следственными органами Следственного комитета России по Омской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая нашла в квартире следы крови и волочения. В Следственном комитете выдвинули несколько версий случившегося, одной из которых стало убийство 40-летней женщины и ее 15-летней дочери 50-летним главой семьи. Предполагается, что мужчина спрятал тела и скрылся с места преступления.
На данный момент к поиску пропавших жителей Калачинска подключили сотрудников полиции, Росгвардии, беспилотный летательный аппарат, а также волонтеров поисковых отрядов «ДоброСпас Омск» и «Лиза Аллерт». По версии следствия, подозреваемый передвигается на автомобиле Kia Shuma с госномером Т 684 КС 55 регион.
В ведомстве проводятся оперативно-следственные действия, направленные на выяснение всех подробностей случившегося. Возможные очевидцы происшествия могут сообщить об этом в полицию по телефону 02, или телефону доверия следственного управления 395-506, или 123.