В Омской области запустили экскурсионный тур на электричке

В частности, сегодня экскурсанты от железнодорожного вокзала города Омска на электропоезде пригородного сообщения отправились на станцию Любинская. В пути омичи смогут скачать по штрих-кодам, размещенным в салоне электрички, одну из интересующих их тем и прослушать аудиогида, тем самым с пользой провести время в дороге.