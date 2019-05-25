В Омской области запустили экскурсионный тур на электричке

Posted 25 мая 2019, 06:40
Published 25 мая 2019, 06:40
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
В частности, сегодня экскурсанты от железнодорожного вокзала города Омска на электропоезде пригородного сообщения отправились на станцию Любинская. В пути омичи смогут скачать по штрих-кодам, размещенным в салоне электрички, одну из интересующих их тем и прослушать аудиогида, тем самым с пользой провести время в дороге.
После прибытия на станцию Любинская экскурсантов ждет обзорная экскурсия по поселку. Омичам расскажут его историю, поведают интересные факты о местных жителях и предприятиях, проводят в историко-краеведческий музей и пригласят в центр национальных культур «Кладезь».
Необычная экскурсия на электричке занимает практически весь день — отправление с железнодорожного вокзала Омска происходит в 10:48, а прибытие — в 18:27.