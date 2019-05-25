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Posted 25 мая 2019, 06:40

Published 25 мая 2019, 06:40

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омской области запустили экскурсионный тур на электричке

В Омской области запустили экскурсионный тур на электричке

25 мая 2019, 06:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Сегодня, 25 мая, в Омской области проходит первый экскурсионный тур на электричке в рамках туристического проекта «Путешествие по родному краю: интересное рядом», запущенного компанией «Омск-пригород», сообщили в Службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

В частности, сегодня экскурсанты от железнодорожного вокзала города Омска на электропоезде пригородного сообщения отправились на станцию Любинская. В пути омичи смогут скачать по штрих-кодам, размещенным в салоне электрички, одну из интересующих их тем и прослушать аудиогида, тем самым с пользой провести время в дороге.

После прибытия на станцию Любинская экскурсантов ждет обзорная экскурсия по поселку. Омичам расскажут его историю, поведают интересные факты о местных жителях и предприятиях, проводят в историко-краеведческий музей и пригласят в центр национальных культур «Кладезь».

Необычная экскурсия на электричке занимает практически весь день — отправление с железнодорожного вокзала Омска происходит в 10:48, а прибытие — в 18:27.

#Омск сегодня#Город#Туризм#ОАО РЖД
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