Рабочие «Омсктехуглерода» выйдут на митинг против блогера

«Владимир, ты необоснованно и регулярно распространяешь ложь о нашем славном предприятии. Нам дорога судьба этого самого эффективного промышленного проекта в Омске. Мы настоятельно приглашаем тебя на митинг (…), где ты сможешь сказать в лицо рабочим об их отравляющей деятельности. Будешь выступать?».