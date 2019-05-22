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Posted 22 мая 2019, 02:13

Published 22 мая 2019, 02:13

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Рабочие «Омсктехуглерода» выйдут на митинг против блогера

Рабочие «Омсктехуглерода» выйдут на митинг против блогера

22 мая 2019, 02:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 22 мая, в Омске на заводе ООО «Омсктехуглерод» пройдет митинг рабочих против популярного блогера Владимира Лифантьева, известного также под псевдонимом Орис Брут.

Владимир Лифантьев получил на электронную почту официальное приглашение от председателя совета трудового коллектива ООО «Омсктехуглерод» Андрея Лаврова и опубликовал снимок письма в своем Telegram:

«Владимир, ты необоснованно и регулярно распространяешь ложь о нашем славном предприятии. Нам дорога судьба этого самого эффективного промышленного проекта в Омске. Мы настоятельно приглашаем тебя на митинг (…), где ты сможешь сказать в лицо рабочим об их отравляющей деятельности. Будешь выступать?».

Орис Брут согласился принять приглашение и теперь надеется, что на митинг пустят не только его, но и видеооператора.

Напомним, противостояние между раскручивающим тему экологии блогером Владимиром Лифантьевым и ООО «Омсктехуглерод» под руководством Валерия Каплуната продолжается довольно долго — летом прошлого года блогер даже был соответчиком по иску компании в отношении редакции журнала. Каплунат требовал опубликовать опровержения двух статей на экологическую тему вокруг его предприятия, но проиграл.

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