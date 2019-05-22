Рабочие «Омсктехуглерода» выйдут на митинг против блогера

Posted 22 мая 2019, 02:13
Published 22 мая 2019, 02:13
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Владимир Лифантьев получил на электронную почту официальное приглашение от председателя совета трудового коллектива ООО «Омсктехуглерод» Андрея Лаврова и опубликовал снимок письма в своем Telegram:
«Владимир, ты необоснованно и регулярно распространяешь ложь о нашем славном предприятии. Нам дорога судьба этого самого эффективного промышленного проекта в Омске. Мы настоятельно приглашаем тебя на митинг (…), где ты сможешь сказать в лицо рабочим об их отравляющей деятельности. Будешь выступать?».
Орис Брут согласился принять приглашение и теперь надеется, что на митинг пустят не только его, но и видеооператора.
Напомним, противостояние между раскручивающим тему экологии блогером Владимиром Лифантьевым и ООО «Омсктехуглерод» под руководством Валерия Каплуната продолжается довольно долго — летом прошлого года блогер даже был соответчиком по иску компании в отношении редакции журнала. Каплунат требовал опубликовать опровержения двух статей на экологическую тему вокруг его предприятия, но проиграл.