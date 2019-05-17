Ремонт омских дорог на 3 млрд начнется в июне и закончится к приезду Путина

Posted 17 мая 2019, 07:56
Published 17 мая 2019, 07:56
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
В рамках нацпроекта «БКАД» в 2019 году Омской области выделено 3.25 млрд рублей. Из этой суммы 2 млрд рублей пойдут на ремонт дорог омской агломерации (в нее входит город Омск и дороги в радиусе 50 километров от него). Оставшаяся сумма – 1.25 млрд рублей – на региональные дороги.
«Сейчас в рамках нацпроекта идут конкурсные процедуры. До конца мая у нас контрольная точка, мы должны заключить все контракты. В связи с тем, что у нас форум в этом году (XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. – Ред.), мы будем просить подрядные организации, которые победят, до форума закончить все ремонтные работы. До сентября должны будем все сделать. Технологически, я уверен, времени достаточно. Весь сезон впереди. Если в мае заключим все контракты, у нас июнь, июль, август. Это не космические объемы. Подрядным организациям под силу их выполнить», - сказал Заев.
Добавим, по программе в этом году планируется отремонтировать 18 автодорог на территории Омской области, протяженностью более 138 километров. Кроме того, 17 дорог непосредственно в Омске, протяженностью 40 километров.
По расчетам Минстроя, это позволит увеличить долю дорог в Омской области, соответствующих нормативным требованиям, с 36% до 47.3%, а омской агломерации - с 47.4% до 85%.