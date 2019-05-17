Ремонт омских дорог на 3 млрд начнется в июне и закончится к приезду Путина

«Сейчас в рамках нацпроекта идут конкурсные процедуры. До конца мая у нас контрольная точка, мы должны заключить все контракты. В связи с тем, что у нас форум в этом году (XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. – Ред.), мы будем просить подрядные организации, которые победят, до форума закончить все ремонтные работы. До сентября должны будем все сделать. Технологически, я уверен, времени достаточно. Весь сезон впереди. Если в мае заключим все контракты, у нас июнь, июль, август. Это не космические объемы. Подрядным организациям под силу их выполнить», - сказал Заев.