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Posted 15 мая 2019, 11:11

Published 15 мая 2019, 11:11

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Юный беглец из Омска потратил деньги из копилки на путешествие в Красноярск

Юный беглец из Омска потратил деньги из копилки на путешествие в Красноярск

15 мая 2019, 11:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омский школьник втайне от родителей купил билет на поезд и уехал в другой город, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

В полицию с заявлением о самовольном уходе школьника из дома заявила 47-летняя омичка, мама мальчика. По ее сообщению полицейские исследовали все пассажирские поезда и обнаружили юного беглеца в поезде сообщением «Москва - Новокузнецк».

Сотрудникам по делам несовершеннолетний мальчик рассказал, что решил отправиться в Красноярск без спроса родителей. Деньги на поездку в размере двух тысяч рублей он взял из копилки.

Прибыв на железнодорожный вокзал, парень купил билет до станции Татарская на ближайшую электричку, а затем купил билет до Красноярска и пересел на указанный поезд. Причину, по которой парень решил уйти из дома, в ведомстве не называют.

С несовершеннолетним омичом сотрудники по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу. Ребенка доставили в Омск и передали матери.

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