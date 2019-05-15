Юный беглец из Омска потратил деньги из копилки на путешествие в Красноярск

Posted 15 мая 2019, 11:11
Published 15 мая 2019, 11:11
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
В полицию с заявлением о самовольном уходе школьника из дома заявила 47-летняя омичка, мама мальчика. По ее сообщению полицейские исследовали все пассажирские поезда и обнаружили юного беглеца в поезде сообщением «Москва - Новокузнецк».
Сотрудникам по делам несовершеннолетний мальчик рассказал, что решил отправиться в Красноярск без спроса родителей. Деньги на поездку в размере двух тысяч рублей он взял из копилки.
Прибыв на железнодорожный вокзал, парень купил билет до станции Татарская на ближайшую электричку, а затем купил билет до Красноярска и пересел на указанный поезд. Причину, по которой парень решил уйти из дома, в ведомстве не называют.
С несовершеннолетним омичом сотрудники по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу. Ребенка доставили в Омск и передали матери.