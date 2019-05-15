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Posted 15 мая 2019, 13:52

Published 15 мая 2019, 13:52

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

В Омске маршрутка № 470 столкнулась с КамАЗом, пострадали две женщины

В Омске маршрутка № 470 столкнулась с КамАЗом, пострадали две женщины

15 мая 2019, 13:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Кировском округе Омска сегодня произошло ДТП с маршруткой и большегрузом, в результате которого пострадали две женщины, сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

Сегодня около 16:50 в Госавтоиснпекцию поступило сообщение об аварии, случившейся в Кировском округе города на улице 2-я Солнечная. Столкнулись маршрутный микроавтобус «ГАЗ» и большегрузный автомобиль «КамАЗ».

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 34-летний водитель маршрутки № 470 «поселок Чкаловский – улица Багнюка» не выдержал безопасное расстояние и в районе дома № 29 столкнулся с большегрузом.

При столкновении пострадали двое пассажиров маршрутного такси – женщины 42 и 36 лет обратились за медпомощью. Признаков опьянения у обоих водителей в ходе медосвидетельствования выявлено не было.

Сейчас в ведомстве проводится проверка, в ходе которой выяснятся все причины и обстоятельства аварии.

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