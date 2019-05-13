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Posted 13 мая 2019, 05:55

Published 13 мая 2019, 05:55

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Вышедшие из колонии по УДО омичи вновь вернулись к торговле наркотиками

Вышедшие из колонии по УДО омичи вновь вернулись к торговле наркотиками

13 мая 2019, 05:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске двоих местных жителей, мужчин 34-х и 38-и лет, заключили под стражу. Оба омича попались на рецидиве — покушении на сбыт наркотических веществ, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Ранее мужчины были освобождены из колонии, где отбывали сроки за незаконный оборот наркотиков, условно-досрочно и до сих пор находились под административным надзором. Однако омичи вернулись к противозаконной деятельности.

Старшего из них, жителя микрорайона «Тополиный», задержали с 4 граммами героина, приготовленного для дальнейшего сбыта. Второго поймали с граммом «соли», который он собирался продать своей знакомой.

В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела. Во время расследования и судебного процесса в ожидании приговора омичи будут находиться под стражей.

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