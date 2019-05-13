Вышедшие из колонии по УДО омичи вновь вернулись к торговле наркотиками

Posted 13 мая 2019, 05:55
Published 13 мая 2019, 05:55
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Ранее мужчины были освобождены из колонии, где отбывали сроки за незаконный оборот наркотиков, условно-досрочно и до сих пор находились под административным надзором. Однако омичи вернулись к противозаконной деятельности.
Старшего из них, жителя микрорайона «Тополиный», задержали с 4 граммами героина, приготовленного для дальнейшего сбыта. Второго поймали с граммом «соли», который он собирался продать своей знакомой.
В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела. Во время расследования и судебного процесса в ожидании приговора омичи будут находиться под стражей.