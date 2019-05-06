Полиция ищет двухлетнего омича, сбежавшего из дачного домика

Posted 6 мая 2019, 12:28
Published 6 мая 2019, 12:28
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
О случившемся около 17 часов вечера заявила мать пропавшего мальчика. Сейчас полицейские опрашивают всех жителей садоводческого товарищества.
По словам омички, мальчик в момент пропажи был одет в синюю кофту, коричневые брюки, на ногах были надеты черные с зелеными вставками кроссовки. Рост ребенка составляет 92 сантиметра, волосы русые, глаза голубые, среднего телосложения. Особой приметой мать мальчика назвала родинку в паховой области.
Любую информацию, связанную с пропавшим ребенком, следует сообщить в полицию по номерам телефона 02, 79-32-00, 79-25-02.