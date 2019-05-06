Полиция ищет двухлетнего омича, сбежавшего из дачного домика

По словам омички, мальчик в момент пропажи был одет в синюю кофту, коричневые брюки, на ногах были надеты черные с зелеными вставками кроссовки. Рост ребенка составляет 92 сантиметра, волосы русые, глаза голубые, среднего телосложения. Особой приметой мать мальчика назвала родинку в паховой области.