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Posted 6 мая 2019, 12:28

Published 6 мая 2019, 12:28

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Полиция ищет двухлетнего омича, сбежавшего из дачного домика

Полиция ищет двухлетнего омича, сбежавшего из дачного домика

6 мая 2019, 12:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В омской полиции сообщили о пропаже двухлетнего ребенка, который ушел с дачного участка СНТ «Заветы Мичурина» в неизвестном направлении.

О случившемся около 17 часов вечера заявила мать пропавшего мальчика. Сейчас полицейские опрашивают всех жителей садоводческого товарищества.

По словам омички, мальчик в момент пропажи был одет в синюю кофту, коричневые брюки, на ногах были надеты черные с зелеными вставками кроссовки. Рост ребенка составляет 92 сантиметра, волосы русые, глаза голубые, среднего телосложения. Особой приметой мать мальчика назвала родинку в паховой области.

Любую информацию, связанную с пропавшим ребенком, следует сообщить в полицию по номерам телефона 02, 79-32-00, 79-25-02.

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