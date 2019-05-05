В одном из городов Казахстана отменили шествие «Бессмертный полк»

Еще одной причиной отмены «Бессмертного полка» в Актобе стало то, что в акимат до сих пор не поступило ни одного заявления о проведении шествия. Такое заявление нужно было подать не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. В акимате местным СМИ заявили, что в первую очередь нужно уделить внимание вопросам общественного порядка и безопасности горожан, так как мероприятие важное и масштабное.