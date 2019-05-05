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Posted 5 мая 2019, 03:46

Published 5 мая 2019, 03:46

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В одном из городов Казахстана отменили шествие «Бессмертный полк»

В одном из городов Казахстана отменили шествие «Бессмертный полк»

5 мая 2019, 03:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Власти города Актобе в Казахстане отменили ежегодное шествие «Бессмертный полк» на 9 Мая, объяснив это тем, что граждане неуважительно относятся к портретам ветеранов, сообщают «Новые известия».

Глава города Ильяс Испанов пояснил, что портреты погибших в годы Великой Отечественной войны родственников горожан после шествия оказывались в урнах.

«Как показала практика, ранее после проведения шествия в СМИ появлялись негативные высказывания родственников многих ветеранов ВОВ, которых уже нет в живых, что после проведения шествия фотографии их родных разбросаны в разных местах и урнах города, что вызывает неуважение к памяти погибших ветеранов ВОВ», — приводит издание слова Испанова.

Еще одной причиной отмены «Бессмертного полка» в Актобе стало то, что в акимат до сих пор не поступило ни одного заявления о проведении шествия. Такое заявление нужно было подать не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. В акимате местным СМИ заявили, что в первую очередь нужно уделить внимание вопросам общественного порядка и безопасности горожан, так как мероприятие важное и масштабное.

В других крупных городах Казахстана об отмене шествия пока не сообщали, пишут «Новые известия».

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