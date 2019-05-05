В одном из городов Казахстана отменили шествие «Бессмертный полк»

Posted 5 мая 2019, 03:46
Published 5 мая 2019, 03:46
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Глава города Ильяс Испанов пояснил, что портреты погибших в годы Великой Отечественной войны родственников горожан после шествия оказывались в урнах.
«Как показала практика, ранее после проведения шествия в СМИ появлялись негативные высказывания родственников многих ветеранов ВОВ, которых уже нет в живых, что после проведения шествия фотографии их родных разбросаны в разных местах и урнах города, что вызывает неуважение к памяти погибших ветеранов ВОВ», — приводит издание слова Испанова.
Еще одной причиной отмены «Бессмертного полка» в Актобе стало то, что в акимат до сих пор не поступило ни одного заявления о проведении шествия. Такое заявление нужно было подать не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. В акимате местным СМИ заявили, что в первую очередь нужно уделить внимание вопросам общественного порядка и безопасности горожан, так как мероприятие важное и масштабное.
В других крупных городах Казахстана об отмене шествия пока не сообщали, пишут «Новые известия».