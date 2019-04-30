Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети» поддержали земляки

Журналист Марат Гареев обвинил открытых противников результатов голосования в зависти, травле и буллинге ребенка. Он отметил, что многие люди не стали дожидаться выявления причин аномальной активности при голосовании и уже поспешили обвинить победителя в коррупции и подтасовке. Это позор, считает Гареев. Вопрос здесь не в том, что кто-то купил голоса. В первую очередь, так сработало привлечение медийных персон. Это сыграло сильную роль и может восприниматься как не совсем честная игра. Так или иначе, это не сравнится с тем, как неприемлемо повели себя некоторые зрители. Они обвиняют конкурс в продажности, но сами смотрят его. Такое поведение тоже вызывает вопросы.