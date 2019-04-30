Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети» поддержали земляки

Posted 30 апреля 2019, 14:53
Published 30 апреля 2019, 14:53
Modified 23 февраля 2022, 12:39
Updated 23 февраля 2022, 12:39
Эта тема нашла большой отклик в социальных сетях. У других людей такое острое внимание к этому вопросу вызывает удивление. Например, это поразило главу совета директоров информационного агентства «Башинформ» Ростислава Мурзагулова. Об этом 30 апреля сообщило издание Mkset.ru.
Он напомнил, что республика также активно голосовала за другую финалистку из Башкортостана зимой. Речь идет о Рушане Валиевой. Кроме того, свое воздействие на результаты оказала и поддержка мамы Микеллы - певицы Алсу, а также многих других ее коллег, среди которых был Киркоров, например. Лидеры общественного мнения вроде него способны сильно повлиять на итоги голосования, так что цифра в 30 тысяч голосов из Башкирии не вызывает никаких вопросов, заявил Мурзагулов.
Общественник и публицист Шамиль Валеев в полной мере разделяет позицию Мурзагулова.
Валеев объяснил, что в такой поддержке от земляков нет ничего поразительного. У Алсу и ее семьи очень крепкая связь с республикой, а жители Башкирии считают певицу своей землячкой. Валеев отметил, что семья Сафиных пользуется уважением во всем регионе, особенно на северо-западе республики. Олицетворением такого отношения является большая популярность каждый год организуемых Сафиными сабантуев в Уяндыково. Тот факт, что дочь Алсу поддержали жители республики, подтверждает их теплое отношение к самой певице. К тому же ее отец в 2003 году баллотировался на пост президента Башкирии.
Помимо экспертов свое мнение на этот счет высказали и рядовые россияне.
Например, уфимская домохозяйка выразила удивление тому, что победе дочери Алсу уделяют столько внимания. К тому же, она считает, что так бездоказательно соглашаться с обвинением в подтасовке нельзя просто потому, что у кого-то появились подозрения.
Журналист Марат Гареев обвинил открытых противников результатов голосования в зависти, травле и буллинге ребенка. Он отметил, что многие люди не стали дожидаться выявления причин аномальной активности при голосовании и уже поспешили обвинить победителя в коррупции и подтасовке. Это позор, считает Гареев. Вопрос здесь не в том, что кто-то купил голоса. В первую очередь, так сработало привлечение медийных персон. Это сыграло сильную роль и может восприниматься как не совсем честная игра. Так или иначе, это не сравнится с тем, как неприемлемо повели себя некоторые зрители. Они обвиняют конкурс в продажности, но сами смотрят его. Такое поведение тоже вызывает вопросы.
Что касается самого скандала, то он произошел в среде зрителей, которые остались недовольны результатами финала шоу «Голос. Дети». В финале победила дочь певицы Алсу Сафиной. Некоторые зрители считают, что в шоу не должны принимать участие дети таких обеспеченных родителей. Они могут дать своим детям лучших учителей и помочь пройти в конкурсы, поэтому им нельзя позволять лишать детей из обычных семей шанса победить. Сомнение об итогах голосования высказал и руководитель Первого канала Константин Эрнст. Экспертное заключение по поводу итогов голосования в финале шоу дадут специалисты компании Group IB.