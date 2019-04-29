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Posted 29 апреля 2019, 03:48

Published 29 апреля 2019, 03:48

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Омич вышел из колонии и на третий день жестоко избил женщину

Омич вышел из колонии и на третий день жестоко избил женщину

29 апреля 2019, 03:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Советский районный суд города Омска приговорил 33-летнего местного жителя к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за жестокое избиение женщины, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

При вынесении приговора суд учитывал не только тяжесть нанесенных телесных повреждений, но и рецидивный характер преступления. Дело в том, что омич освободился из колонии 9 ноября 2018 года, где отбывал срок за аналогичное преступление, и уже 12 ноября поссорился с женщиной, проживавшей с его матерью во время его отсутствия.

В ходе ссоры мужчина ударил омичку по голове, после чего силой вытащил на лестничную площадку, где жестоко избил, нанося удары руками и ногами. Врачи диагностировали у потерпевшей повреждения внутренних органов и сотрясение головного мозга, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый так и не признал свою вину, настаивая, что женщину избил кто-то другой. Однако собранная доказательная база не дала шансов преступнику избежать наказания.

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