Омич вышел из колонии и на третий день жестоко избил женщину

При вынесении приговора суд учитывал не только тяжесть нанесенных телесных повреждений, но и рецидивный характер преступления. Дело в том, что омич освободился из колонии 9 ноября 2018 года, где отбывал срок за аналогичное преступление, и уже 12 ноября поссорился с женщиной, проживавшей с его матерью во время его отсутствия.