Омич вышел из колонии и на третий день жестоко избил женщину

Posted 29 апреля 2019, 03:48
Published 29 апреля 2019, 03:48
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
При вынесении приговора суд учитывал не только тяжесть нанесенных телесных повреждений, но и рецидивный характер преступления. Дело в том, что омич освободился из колонии 9 ноября 2018 года, где отбывал срок за аналогичное преступление, и уже 12 ноября поссорился с женщиной, проживавшей с его матерью во время его отсутствия.
В ходе ссоры мужчина ударил омичку по голове, после чего силой вытащил на лестничную площадку, где жестоко избил, нанося удары руками и ногами. Врачи диагностировали у потерпевшей повреждения внутренних органов и сотрясение головного мозга, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
Подсудимый так и не признал свою вину, настаивая, что женщину избил кто-то другой. Однако собранная доказательная база не дала шансов преступнику избежать наказания.