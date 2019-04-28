Житель Омска попросил Путина поднять ему пенсию из-за болезни и долгов

Мужчина рассказал изданию, что всю жизнь работал в строительной сфере, чтобы его семья и пятеро сыновей ни в чем не нуждалась, однако пенсию ему рассчитали минимальную — 7 600 рублей. Чуть позже у него нашли серьезное заболевание, на лечение последствий которого нужны деньги. Чтобы не отдавать последнее в аптеке, омич взял кредит, и теперь не может расплатиться с банком.