Житель Омска попросил Путина поднять ему пенсию из-за болезни и долгов

Posted 28 апреля 2019, 10:57
Published 28 апреля 2019, 10:57
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Мужчина рассказал изданию, что всю жизнь работал в строительной сфере, чтобы его семья и пятеро сыновей ни в чем не нуждалась, однако пенсию ему рассчитали минимальную — 7 600 рублей. Чуть позже у него нашли серьезное заболевание, на лечение последствий которого нужны деньги. Чтобы не отдавать последнее в аптеке, омич взял кредит, и теперь не может расплатиться с банком.
«Поставили сахарный диабет, при этом заболевании сразу же появляется куча сопутствующих болячек. Бесплатно мне отпускается только инсулин, остальные жизненно необходимые лекарства приходится покупать. Ежемесячно трачу на это больше трех тысяч рублей. Ведь нормальные и эффективные препараты стоят дорого, а с дешевых толку нету. Вот и залез в этот кредит», — поделился с изданием 66-летний пенсионер.
Он пояснил, что воспользовался кредитной картой одного из банков, вносил на нее деньги, однако все равно остался должен значительную сумму — 40 тыс рублей. Банк подал на пенсионера в суд, который выиграли, по словам мужчины, без его участия, и теперь с его пенсии, которая «которая в 2019 году выросла аж до 10 600 рублей», удерживают больше половины в счет долгов.
Оставшейся части не хватает даже на полную оплату коммунальных платежей, и омич вынужден влазить в долги за ЖКХ, чтобы покупать жизненно необходимые лекарства.
В своем письме Владимиру Путину он попросил назначить ему «пенсию, достойную вложенному мной труду и потраченному здоровью» и отменить решение суда, из-за которого мужчина лишен почти всех средств к существованию.