14-летняя девочка с аппендицитом сбежала из больницы перед операцией

После того как врачи осмотрели школьницу и вышли из палаты, девочка покинула больницу и скрылась в неизвестном направлении. Медики сообщили о побеге несовершеннолетней пациентки в полицию. К поискам подростка присоединилась и поисковая группа «ДоброСпас-Омск».