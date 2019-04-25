14-летняя девочка с аппендицитом сбежала из больницы перед операцией

Posted 25 апреля 2019, 07:06
Published 25 апреля 2019, 07:06
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
После того как врачи осмотрели школьницу и вышли из палаты, девочка покинула больницу и скрылась в неизвестном направлении. Медики сообщили о побеге несовершеннолетней пациентки в полицию. К поискам подростка присоединилась и поисковая группа «ДоброСпас-Омск».
Установить примерное местоположение школьницы удалось по биллингу телефона, с которого она совершила последний звонок в районе ОмГАУ. Туда и выехали 30 волонтеров на 18 машинах.
Найти беглянку удалось в 21:50 в районе дома № 139 по Красному Пути. Девочка сильно замерзла, поскольку была одета в одни бриджи и блузку. Школьницу передали сотрудникам полиции.
Явился ли страх перед операцией причиной побега из больницы или у девочки были другие мотивы, неизвестно.