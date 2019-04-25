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Posted 25 апреля 2019, 07:06

Published 25 апреля 2019, 07:06

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

14-летняя девочка с аппендицитом сбежала из больницы перед операцией

14-летняя девочка с аппендицитом сбежала из больницы перед операцией

25 апреля 2019, 07:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 24 апреля, около 18:00 перед операцией из больницы города Омска сбежала 14-летняя девочка, поступившая в медицинское учреждение днем с подозрением на аппендицит, сообщается в группе ПСО «ДоброСпас-Омск» социальной сети «ВКонтакте».

После того как врачи осмотрели школьницу и вышли из палаты, девочка покинула больницу и скрылась в неизвестном направлении. Медики сообщили о побеге несовершеннолетней пациентки в полицию. К поискам подростка присоединилась и поисковая группа «ДоброСпас-Омск».

Установить примерное местоположение школьницы удалось по биллингу телефона, с которого она совершила последний звонок в районе ОмГАУ. Туда и выехали 30 волонтеров на 18 машинах.

Найти беглянку удалось в 21:50 в районе дома № 139 по Красному Пути. Девочка сильно замерзла, поскольку была одета в одни бриджи и блузку. Школьницу передали сотрудникам полиции.

Явился ли страх перед операцией причиной побега из больницы или у девочки были другие мотивы, неизвестно.

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