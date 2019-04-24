gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 2019, 11:24

Published 24 апреля 2019, 11:24

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Омские водители игнорируют «скорые» на дорогах города

Омские водители игнорируют «скорые» на дорогах города

24 апреля 2019, 11:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Нарушения выявили в ходе рейда, проведенного 23 апреля омской Госавтоинспекцией вместе с Минздравом, пояснили в пресс-службе ГАИ.

Во время профилактического мероприятия полицейские контролировали, как омичи пропускают машины скорой помощи, спешащие на вызов со включенными спецсигналами. Оказалось, некоторые водители спешат куда-то больше, чем «скорая».

«В ходе мероприятия автоинспекторами выявлено два факта непредоставления преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи. В отношении водителей-нарушителей возбуждено административное делопроизводство по соответствующей статье», — сообщили в ведомстве.

Преимущество в движении спецавтомобилей с проблесковыми маячками водители должны предоставлять согласно Правилам дорожного движения. За игнорирование на дорогах автомобилей «скорой» и полиции предусмотрена административная ответственность виде штрафа в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством от 1 до 3 месяцев.

Пешеходы также не должны создавать трудности в движении спецтранспорта: во время приближения автомобиля оперативных спецслужб необходимо подождать, прежде чем переходить дорогу. Если пешеход все же оказался в этот момент на проезжей части, следует скорее ее покинуть.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика