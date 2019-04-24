Омские водители игнорируют «скорые» на дорогах города

Пешеходы также не должны создавать трудности в движении спецтранспорта: во время приближения автомобиля оперативных спецслужб необходимо подождать, прежде чем переходить дорогу. Если пешеход все же оказался в этот момент на проезжей части, следует скорее ее покинуть.