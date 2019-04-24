Омские водители игнорируют «скорые» на дорогах города

Posted 24 апреля 2019, 11:24
Published 24 апреля 2019, 11:24
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Во время профилактического мероприятия полицейские контролировали, как омичи пропускают машины скорой помощи, спешащие на вызов со включенными спецсигналами. Оказалось, некоторые водители спешат куда-то больше, чем «скорая».
«В ходе мероприятия автоинспекторами выявлено два факта непредоставления преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи. В отношении водителей-нарушителей возбуждено административное делопроизводство по соответствующей статье», — сообщили в ведомстве.
Преимущество в движении спецавтомобилей с проблесковыми маячками водители должны предоставлять согласно Правилам дорожного движения. За игнорирование на дорогах автомобилей «скорой» и полиции предусмотрена административная ответственность виде штрафа в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством от 1 до 3 месяцев.
Пешеходы также не должны создавать трудности в движении спецтранспорта: во время приближения автомобиля оперативных спецслужб необходимо подождать, прежде чем переходить дорогу. Если пешеход все же оказался в этот момент на проезжей части, следует скорее ее покинуть.