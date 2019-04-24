Омич получил 3.5 года колонии за разбойное нападение на приятеля

Нападение случилось 25 октября 2018 года около 18:30 в квартире потерпевшего. По данным суда, подсудимый в квартире потерпевшего воспользовался тем, что тот повернулся к нему спиной, и применил удушающий прием. Хозяин квартиры потерял сознание, а его гость начал осматривать жилье в поисках ценного имущества. Как и для чего мужчина попал в квартиру потерпевшего, не уточняется.