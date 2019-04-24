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Posted 24 апреля 2019, 11:56

Published 24 апреля 2019, 11:56

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Омич получил 3.5 года колонии за разбойное нападение на приятеля

Омич получил 3.5 года колонии за разбойное нападение на приятеля

24 апреля 2019, 11:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Первомайский районный суд признал виновным в разбойном нападении омича, который ограбил своего знакомого, перед этим лишив его сознания.

Нападение случилось 25 октября 2018 года около 18:30 в квартире потерпевшего. По данным суда, подсудимый в квартире потерпевшего воспользовался тем, что тот повернулся к нему спиной, и применил удушающий прием. Хозяин квартиры потерял сознание, а его гость начал осматривать жилье в поисках ценного имущества. Как и для чего мужчина попал в квартиру потерпевшего, не уточняется.

Мужчина забрал из квартиры и карманов потерпевшего имущество на общую сумму 14 480 рублей. Кроме материального ущерба, он причинил потерпевшему физическую боль и телесные повреждения.

В суде свою вину подсудимый признал лишь частично, пояснив, что удушающего приема не применял, а ударил потерпевшего по голове, из-за чего тот потерял сознание.

Суд признал мужчину виновным по по ч. 1 ст. 162 УК РФ "Разбой" и с учетом его ранних судимостей, общественной опасности и тяжести совершенного преступления приговорил его к 3.5 годам исправительной колонии строгого режима. Адвокат подсудимого пытался обжаловать приговор, однако он оставлен без изменений и вступил в законную силу.

#Омск сегодня#Происшествия#Колония#Разбой#Разбойное нападение#Судебное разбирательство
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