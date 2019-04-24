Омич получил 3.5 года колонии за разбойное нападение на приятеля

Posted 24 апреля 2019, 11:56
Published 24 апреля 2019, 11:56
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Нападение случилось 25 октября 2018 года около 18:30 в квартире потерпевшего. По данным суда, подсудимый в квартире потерпевшего воспользовался тем, что тот повернулся к нему спиной, и применил удушающий прием. Хозяин квартиры потерял сознание, а его гость начал осматривать жилье в поисках ценного имущества. Как и для чего мужчина попал в квартиру потерпевшего, не уточняется.
Мужчина забрал из квартиры и карманов потерпевшего имущество на общую сумму 14 480 рублей. Кроме материального ущерба, он причинил потерпевшему физическую боль и телесные повреждения.
В суде свою вину подсудимый признал лишь частично, пояснив, что удушающего приема не применял, а ударил потерпевшего по голове, из-за чего тот потерял сознание.
Суд признал мужчину виновным по по ч. 1 ст. 162 УК РФ "Разбой" и с учетом его ранних судимостей, общественной опасности и тяжести совершенного преступления приговорил его к 3.5 годам исправительной колонии строгого режима. Адвокат подсудимого пытался обжаловать приговор, однако он оставлен без изменений и вступил в законную силу.