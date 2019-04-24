Бросивший ребенка в печь 53-летний омич проведет в СИЗО два месяца

Сторона обвинения настаивала на том, чтобы мужчину заключили под стражу. Подсудимый, по словам обвинителя, не имеет постоянного места работы, часто употребляет алкоголь, основной круг общения омича — лица «с криминальным прошлым». Местный участковый также дал омичу отрицательную характеристику.