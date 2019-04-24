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Posted 24 апреля 2019, 12:55

Published 24 апреля 2019, 12:55

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Бросивший ребенка в печь 53-летний омич проведет в СИЗО два месяца

Бросивший ребенка в печь 53-летний омич проведет в СИЗО два месяца

24 апреля 2019, 12:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Меру пресечения для омича, который бросил своего внука в горящую печь, избрали сегодня, 24 апреля, в Ленинском районном суде, сообщает «NGS55.RU».

Мужчину завели в зал судебного заседания под конвоем. По данным издания, все заседание омич закрывал свое лицо листом бумаги.

Сторона обвинения настаивала на том, чтобы мужчину заключили под стражу. Подсудимый, по словам обвинителя, не имеет постоянного места работы, часто употребляет алкоголь, основной круг общения омича — лица «с криминальным прошлым». Местный участковый также дал омичу отрицательную характеристику.

Кроме этого, во время заседания стало известно, что после содеянного мужчина пытался спрятаться от полицейских у соседа.

Заседание продлилось недолго, решение судья объявил после короткого перерыва. Омич проведет в СИЗО два месяца, до 22 июня.

В минувший понедельник в больницу доставили 2-летнего ребенка с 50% ожогов тела. По версии следствия, ребенка затолкал в печь его 53-летний пьяный дедушка. На данный момент мальчик находится в реанимации.

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