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Posted 22 апреля 2019, 11:58

Published 22 апреля 2019, 11:58

Modified 23 февраля 2022, 12:26

Updated 23 февраля 2022, 12:26

В ФАР оценили решение Совфеда о наказании скрывшихся с места ДТП водителей

22 апреля 2019, 11:58
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев высказался о решении Совета Федерации одобрить закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Он сказал, что поддерживает ужесточение закона, потому что водители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения часто скрываются с места преступления. Ранее суд не мог предъявлять сбежавшим водителям никаких отягчающих обстоятельств, теперь ситуация должна измениться, передает его слова RT.

Также эксперт добавил, что организация дорожного движения играет немаловажную роль в вопросе ДТП. По его словам, часто бывает так, что водитель просто не может увидеть пешехода.

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