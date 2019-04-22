В ФАР оценили решение Совфеда о наказании скрывшихся с места ДТП водителей

Он сказал, что поддерживает ужесточение закона, потому что водители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения часто скрываются с места преступления. Ранее суд не мог предъявлять сбежавшим водителям никаких отягчающих обстоятельств, теперь ситуация должна измениться, передает его слова RT.