Залог здоровья: как правильно выбрать питьевую воду?

На полках в магазинах появляется все больше наименований и брендов питьевой воды. Бутылки отличаются оформлением, формой, ценой, названием и так далее. Однако как понять, чем отличается внутреннее содержание емкостей? И почему цена может разниться в несколько сотен рублей?

Не стоит забывать, что в среднем человеку необходимо около двух литров воды в день. Для поддержания здоровья важно не только количество, но и качество воды. Если вы покупаете воду домой, то лучше воспользоваться услугами фирмы, которая занимается поставкой питьевой воды. Во-первых, при доставке цена намного меньше, чем в магазинах. Во-вторых, условия доставки воды предполагают наличие сопроводительных документов, что является гарантией качества. В-третьих, при заказе можно за один раз получить большое количество воды. Санитарные нормы По санитарным нормам существуют две разновидности воды: первая и высшая. При этом они отличаются лишь одним – требования к воде высшей категории существенно строже. Вода первой категории фильтруется, подвергается смягчению. Помимо этого, из нее удаляют железо и остаточный хлор, жидкость обеззараживают и добавляют в нее полезные элементы. Вода высшей категории чаще всего добывается из подземных источников, на бутылке обязательно указывается, что жидкость добыта из родниковых или артезианских источников, защищенных от химических и биологических загрязнений. Как уже говорилось ранее, требования к такой воде намного строже. Если сравнить две категории воды, то в жидкости высшей категории допускаются: в 4 раза меньше нитратов;

в 100 раз меньше нитритов;

в 10 раз меньше натрия и серебра;

в 5 раз меньше нефтепродуктов. Помимо этого, для получения сертификата высшего качества вода должна содержать идеально сбалансированные полезные вещества, например, магний и кальций. Как проверить качество воды? В большинстве случаев категория воды указывается на этикетке, однако лучше всего посмотреть характеристики, указанные в сертификатах соответствия. При заказе воды через сайт документы, подтверждающие качество, должны быть размещены на странице компании. При покупке воды в магазине можно попросить соответствующий документ у сотрудников торгового зала. Тара При покупке воды обращайте внимание на тару. Существуют три материала, из которых изготавливается емкость: поликарбонат, стекло, ПЭТ (полиэтилентерефталат). Самым оптимальным является поликарбонат, так как это химически нейтральный полимер, который признан экологически безопасным. Чаще всего тару из поликарбоната используют для больших 18- или 19-литровых емкостей. Бутылки из ПЭТ предназначены только для одноразового использования, так как они изготовлены из вещества с высокомолекулярной структурой. Стеклянная тара самая непрактичная, так как легко бьется. Чаще всего производители используют ее для эстетических целей.