Залог здоровья: как правильно выбрать питьевую воду?

Posted 20 апреля 2019, 16:03
Published 20 апреля 2019, 16:03
Modified 23 февраля 2022, 12:25
Updated 23 февраля 2022, 12:25
Не стоит забывать, что в среднем человеку необходимо около двух литров воды в день. Для поддержания здоровья важно не только количество, но и качество воды.
Если вы покупаете воду домой, то лучше воспользоваться услугами фирмы, которая занимается поставкой питьевой воды. Во-первых, при доставке цена намного меньше, чем в магазинах. Во-вторых, условия доставки воды предполагают наличие сопроводительных документов, что является гарантией качества. В-третьих, при заказе можно за один раз получить большое количество воды.
Санитарные нормы
По санитарным нормам существуют две разновидности воды: первая и высшая. При этом они отличаются лишь одним – требования к воде высшей категории существенно строже.
Вода первой категории фильтруется, подвергается смягчению. Помимо этого, из нее удаляют железо и остаточный хлор, жидкость обеззараживают и добавляют в нее полезные элементы.
Вода высшей категории чаще всего добывается из подземных источников, на бутылке обязательно указывается, что жидкость добыта из родниковых или артезианских источников, защищенных от химических и биологических загрязнений. Как уже говорилось ранее, требования к такой воде намного строже.
Если сравнить две категории воды, то в жидкости высшей категории допускаются:
Помимо этого, для получения сертификата высшего качества вода должна содержать идеально сбалансированные полезные вещества, например, магний и кальций.
Как проверить качество воды?
В большинстве случаев категория воды указывается на этикетке, однако лучше всего посмотреть характеристики, указанные в сертификатах соответствия.
При заказе воды через сайт документы, подтверждающие качество, должны быть размещены на странице компании. При покупке воды в магазине можно попросить соответствующий документ у сотрудников торгового зала.
Тара
При покупке воды обращайте внимание на тару. Существуют три материала, из которых изготавливается емкость: поликарбонат, стекло, ПЭТ (полиэтилентерефталат).
Самым оптимальным является поликарбонат, так как это химически нейтральный полимер, который признан экологически безопасным. Чаще всего тару из поликарбоната используют для больших 18- или 19-литровых емкостей.
Бутылки из ПЭТ предназначены только для одноразового использования, так как они изготовлены из вещества с высокомолекулярной структурой.
Стеклянная тара самая непрактичная, так как легко бьется. Чаще всего производители используют ее для эстетических целей.