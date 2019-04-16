За неудачную попытку ограбить продуктовый магазин омичу грозит 5 лет тюрьмы

Posted 16 апреля 2019, 10:39
Published 16 апреля 2019, 10:39
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
Росгвардейцы прибыли к торговому объекту после того, как получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки внутри магазина. При осмотре территории обнаружилось, что одно из окон павильона было разбито, а защитная решетка отогнута.
Полицейские предположили, что злоумышленник пока не покинул продовольственный магазин, поэтому они перекрыли все возможные пути отхода. Кроме этого, росгвардейцы сообщили о случившемся следственно-оперативной группе и хозяину торговой точки.
Вместе с полицией сотрудники Росгвардии попали в помещение и застали внутри нетрезвого грабителя. Он уже успел набрать пять пакетов продукции, в том числе алкогольной, и планировал уйти из магазина.
В пресс-службе омской Росгвардии сообщают, что 28-летнего нарушителя немедленно задержали и доставили в полицию. По факту неудавшейся кражи возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.