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Posted 16 апреля 2019, 10:39

Published 16 апреля 2019, 10:39

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

За неудачную попытку ограбить продуктовый магазин омичу грозит 5 лет тюрьмы

За неудачную попытку ограбить продуктовый магазин омичу грозит 5 лет тюрьмы

16 апреля 2019, 10:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В прошлые выходные сотрудники Росгвардии пресекли кражу продуктов и алкоголя из магазина в городе Калачинск, сообщили в ведомстве.

Росгвардейцы прибыли к торговому объекту после того, как получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки внутри магазина. При осмотре территории обнаружилось, что одно из окон павильона было разбито, а защитная решетка отогнута.

Полицейские предположили, что злоумышленник пока не покинул продовольственный магазин, поэтому они перекрыли все возможные пути отхода. Кроме этого, росгвардейцы сообщили о случившемся следственно-оперативной группе и хозяину торговой точки.

Вместе с полицией сотрудники Росгвардии попали в помещение и застали внутри нетрезвого грабителя. Он уже успел набрать пять пакетов продукции, в том числе алкогольной, и планировал уйти из магазина.

В пресс-службе омской Росгвардии сообщают, что 28-летнего нарушителя немедленно задержали и доставили в полицию. По факту неудавшейся кражи возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

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